Swisscom gewinnt «Connect»-Festnetztest bei landesweiten Anbietern

Zürich – Die Swisscom hat den diesjährigen Festnetztest des Fachmagazins «Connect» gewonnen. Der Branchenprimus hat in der Kategorie «landesweite Anbieter» mit 983 von möglichen 1000 Punkten die Nase vor Sunrise, das 12 Punkte weniger erhalten hat.

In den meisten Kategorien sei das Rennen zwischen der Nummer 1 und Nummer 2 hierzulande eng ausgegangen, schreibt das deutsche Fachmagazin in seinem am Mittwoch veröffentlichten Festnetztest der deutschsprachigen Länder. Oft herrschte Gleichstand oder nur ein oder zwei Punkte Unterschied in den einzelnen Testkategorien. Lediglich bei den Kategorien «Upload-Datenraten aktiv» und bei der «Latenz» gab es einen klareren Unterschied von 5 bzw. 4 Punkten zwischen der Swisscom und Sunrise.

Salt überflügelt Swisscom – auf «regionaler» Ebene

Noch mehr Punkte als die Swisscom hat allerdings Salt erhalten. Der drittgrösste Telekomanbieter bekam für sein Festnetzangebot, das ausschliesslich auf Glasfasern läuft, 987 Punkte. Da Salt aber mit über 200’000 Abonnenten viel weniger Kunden als die Swisscom und Sunrise hat, wurde es von «Connect» in der erstmals eingeführten Unterscheidung als «regionaler Anbieter» geführt.

Gerade bei den Kategorien «Download-Datenraten aktiv» und «Upload-Datenraten aktiv» hat Salt am meisten Punkte von allen Schweizer Telekomanbietern gemacht.

Hinter Salt liegt Quickline auf Platz 2 bei den «regionalen Anbietern» mit 952 Punkten vor Netplus mit 948 Punkten. Salt, Swisscom, Sunrise und Quickline bekamen von «Connect» alle die Note «überragend», Netplus erhielt ein «sehr gut». (awp/mc/pg)