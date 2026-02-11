swissICT: Geschäftsführer Christian Hunziker geht in Frühpension

Zürich – Christian Hunziker, seit 2018 Geschäftsführer von swissICT, hat sich entschieden, per Ende Mai 2026 in Frühpension zu gehen. Der Entscheid erfolgt aus privaten Gründen.

Christian Hunziker hat seit seinem Start bei swissICT den Verband weiterentwickelt und diverse neue Angebote auf den Markt gebracht. So konnte der Umsatz der Salärstudie mehr als verdoppelt, die Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen auf über 4‘000 Personen und die Anzahl der Firmenmitgliedschaften auf über 900 Organisationen erhöht werden. Gleichzeitig wurde mit dem Digital Excellence Checkup und den danach lancierten Innovation Checkup und Cloud-Maturity Checkup das Angebot zur Selbstevaluation der digitalen Reife von Firmen eingeführt. Für die ICT-Fachkräfte konnten mit dem SI-Kompetenz-Check oder dem ICT Career Advisory ebenfalls diverse Angebote für diese Mitglieder-Gruppe lanciert werden. Und in Kooperation mit dem Schweizerischen Arbeiterhilfswerk konnte im 2025 auch die Ausschreibung des Kantons Zürich für die Standortbestimmung von ICT-Arbeitssuchenden gewonnen werden.

Der Wechsel in die Frühpensionierung fällt ins gleiche Zeitfenster wie der Wechsel im swissICT Präsidium, sind aber unabhängige Entscheide, wie Christian Hunziker erklärt: «Ich hätte sehr gerne den Verband in die nächste Phase geführt. Leider gab es in meinem privaten Umfeld in den letzten Wochen Umstände, die den raschen Schritt in die Frühpensionierung veranlassen».

Seinen letzten öffentlichen Auftritt wird Christian Hunziker im Rahmen des #DIGITUPs im Vorfeld der Generalversammlung von swissICT am 5. Mai haben. (pd/mc)