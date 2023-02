Tata Consultancy Services startet virtuelles Quantencomputing-Labor für Unternehmen auf AWS

Über Tata Consultancy Services Schweiz

Tata Consultancy Services ist seit 1985 in der Schweiz tätig. Über 95 Kunden vertrauen auf die Technologie- und Branchenexpertise des IT-Dienstleisters, darunter 16 Unternehmen aus dem SMI. Für die enge Zusammenarbeit mit Kunden ist TCS an drei Standorten in Zürich, Nyon und Basel

vertreten und betreibt ein Private Banking Center of Excellence in Zürich. Laut einer Studie der beiden Analysten Firmen Whitelane Research und Navisco ist TCS der IT-Dienstleister mit der höchsten Kundenzufriedenheit in der Schweiz. Das Unternehmen wurde zudem vom Top Employers Institute als hervorragender Arbeitgeber ausgezeichnet. Weitere Informationen: www.tcs.com.