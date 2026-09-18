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Technology Convergence – Redefining the Financial Architecture
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Technology Convergence – Redefining the Financial Architecture

Technology Convergence – Redefining the Financial Architecture
Damir Bogdan, Gründer von QuantumBasel (Bild: Quantum Basel)
Von moneycab

Rotkreuz – Die nächste Phase der Digitalisierung im Finanzsektor wird nicht durch eine einzelne Technologie geprägt. Entscheidend ist zunehmend die Konvergenz von Artificial Intelligence, Quantum Computing, Blockchain und weiteren disruptiven Technologien.

Diese Technologien isoliert zu betrachten, greift zu kurz. Ihr strategisches Potenzial entsteht vor allem dort, wo sie zusammenspielen und sich gegenseitig verstärken. Dadurch entstehen neue Möglichkeiten für Finanzarchitekturen, Geschäftsmodelle und Prozesse – gleichzeitig aber auch neue Anforderungen an Sicherheit, Governance und bestehende IT-Landschaften, teilweise mit Legacy-Systemen.

Im Zentrum der SDFC 2026 stehen deshalb zwei Fragen: Welche Use Cases schaffen bereits heute Mehrwert? Und wie gelingt es Unternehmen, neue technologische Möglichkeiten tatsächlich in die Umsetzung zu bringen?

Einen zentralen Impuls setzt Damir Bogdan, Gründer von QuantumBasel, mit seiner Keynote «Technology Convergence – AI, Quantum Computing and the Race for Execution».

Das Programm umfasst ein Core-Banking-Panel mit Finnova, ERI und Finstar sowie Referate von Finnova, PostFinance, Datalizard und TCG Process zu aktuellen Digital-Finance-Themen – von AI und Blockchain bis zu digitalen Finanzdienstleistungen.

Zum Abschluss diskutieren im C-Level Talk Damir Bogdan (QuantumBasel), Mario Crameri (ZKB) und Christian Haux (Avaloq), welche strategische Bedeutung aktuelle Technologieentwicklungen und ihre zunehmende Konvergenz für Finanzunternehmen. (HSLU/mc/hfu)

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