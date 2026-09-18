Aeon übernimmt Aware Health – die Gesamt-Seed-Finanzierung übersteigt 12 Millionen Euro

Zürich – Aeon, ein in Zürich ansässiges Unternehmen im Bereich der präventiven Gesundheitsversorgung, das innovative, KI-gestützte Ganzkörper-Gesundheitschecks entwickelt – hat seine Seed-Erweiterungsrunde abgeschlossen und die deutsche Blutdiagnostik-Plattform Aware Health übernommen hat. Mit dieser Aufstockung beläuft sich die Seed-Finanzierung von Aeon nun auf insgesamt über 12 Millionen Euro (14 Millionen US-Dollar), nachdem das Unternehmen bereits im Juni 2025 8,2 Millionen Euro eingeworben hatte.

Die Finanzierungsrunde wurde gemeinsam von Araya Ventures angeführt, unter Beteiligung der bestehenden Investoren Concentric, GoHub Ventures, Kadmos Capital, Calm/Storm Ventures, N&V Capital und Bigwave Capital.

„Wir definieren die Vorsorge neu, indem wir den Fokus von der Reaktion auf das Handeln verlagern“, sagt Tim Seithe, Gründer und CEO von Aeon. „Bildgebende Verfahren zeigen Ihnen, wo Sie stehen. Die Blutdiagnostik zeigt Ihnen, wohin Sie sich entwickeln. KI verbindet beides zu einer Vorhersage. Die Übernahme von Aware Health beschleunigt diese Vision um zwei Jahre, und diese Finanzierungsrunde gibt uns alles, was wir zur Umsetzung benötigen.“

Aeon wurde 2023 gegründet und ist ein Unternehmen im Bereich der präventiven Gesundheitsversorgung, dessen KI-gestützte Plattform Ganzkörper-MRT-Untersuchungen, mit denen über 500 mögliche Anomalien im Gehirn, in den Organen und in den Gefässen erkannt werden können, mit Blutuntersuchungen, die mehr als 100 Biomarker abdecken, sowie der Analyse genetischer Risiken kombiniert.

Das Unternehmen erklärt, dass die Ganzkörper-MRT ein leistungsstarkes, aber nur gelegentlich einsetzbares Instrument ist, während Blutuntersuchungen hingegen regelmässig durchgeführt werden. Durch die Kombination beider Verfahren möchte Aeon in Europa etwas Neues schaffen: eine kontinuierliche, longitudinale Gesundheitsakte pro Kunde, die Quartal für Quartal aktualisiert wird.

Während Einzelmessungen nur eine Momentaufnahme liefern, ermöglichen multimodale Langzeitdaten den KI-Modellen von Aeon, Trends zu erkennen, Abweichungen frühzeitig zu signalisieren und individuelle Gesundheitsrisiken vorherzusagen, bevor sie zu einer Erkrankung führen. Nach Angaben des Unternehmens liefern bereits mehr als 90 % der Aeon-Vorsorgeuntersuchungen Befunde, auf die Kunden reagieren können, wobei die Befundquote bei 15,4 % liegt.

Nahtlose Weiterarbeit von Aware Health unter der Marke Aeon

Aeon möchte sein aktuelles Angebot mit „Aware Health“ ergänzen, einer Plattform für Blutdiagnostik für Endverbraucher, die ein vollständig reguliertes Diagnostik-Portfolio mit Live-Laborintegrationen und einem Netzwerk von mehr als 45 Blutentnahmestellen kombiniert. Die Plattform bot über 100 Biomarker in einem breiten Spektrum an Vorsorgeuntersuchungen an und betreute fast 10.000 aktive Kunden.

Aeon hat die gesamte Technologieplattform, wichtige Verträge und Ausrüstung, die Kundenbeziehungen sowie das Kernteam übernommen. Das Berliner Team arbeitet nahtlos unter der Marke Aeon weiter.

Für die KI-Roadmap von Aeon stellt die Übernahme einen entscheidenden Gewinn dar: einen longitudinalen Biomarker-Datensatz, der auf der Grundlage wiederkehrender Tests aufgebaut wurde und als Grundlage für das Training prädiktiver Gesundheitsmodelle dient. Das Unternehmen erklärt ausserdem, dass Kundendaten nur mit der ausdrücklichen individuellen Einwilligung des jeweiligen Kunden und in Übereinstimmung mit der DSGVO weitergegeben werden.

„Am stolzesten bin ich auf das, was unser Team bei Aware aufgebaut hat: eine vertrauenswürdige Marke im Bereich Verbrauchergesundheit und eine Plattform, die fortschrittliche Diagnostik zugänglich und leicht verständlich gemacht hat,“, sagt Ferdinand Schmidt-Thomé, Mitbegründer von Aware Health. „Die Übernahme bietet dem, was wir aufgebaut haben, die Chance, als Teil eines umfassenderen Angebots im Bereich der Gesundheitsvorsorge weiter zu wachsen. Die Kombination mit Ganzkörperbildgebung und der KI von Aeon verändert die präventive Gesundheitsversorgung in Europa grundlegend.““

Aeon ist seit Anfang 2026 in Deutschland aktiv, und Deutschland ist bereits sein am schnellsten wachsender Markt. Durch die Übernahme erhält das Unternehmen das, was sonst Jahre gedauert hätte: eine regulierte Diagnostikplattform, die Integration von Laboren in Echtzeit, ein flächendeckendes Netzwerk von Blutentnahmestellen sowie einen etablierten Kundenstamm in Europas grösstem Gesundheitsmarkt.

Im Zuge der Übernahme tritt Pablo Tano als AI Lead in das Unternehmen ein und leitet die Entwicklung der Intelligenzebene der Plattform: KI-Modelle, die Bilddaten, Blutbiomarker und genetische Daten auswerten, um personalisierte Risikoprognosen und individuell zugeschnittene Gesundheitsmassnahmen für die Kunden bereitzustellen. (EU-Startups/mc/hfu)

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