TeleGuard bietet neue Funktion „Club“ an

Egnach – Der sichere Messenger TeleGuard, ein Produkt des Schweizer Technologieunternehmens Swisscows, startet bereits einen Monat nach dem Launch mit der neuen Funktion Club.

„Nutzer wollen ein sicheres Netzwerk, in dem sie sich in Gruppen austauschen können. Ohne Überwachung ist das oftmals nicht möglich, der Messenger TeleGuard hat dies nun integriert“, so Andreas Wiebe, CEO von TeleGuard.

Funktionsweise und Nutzung von Club

Die neue integrierte Funktion Club kann von jedem, der TeleGuard nutzt, eröffnet werden und sich so eine eigene Community aufbauen. Im Hauptfokus der Funktion liegt die Sicherheit der Daten. TeleGuard Club ist vor allem für Menschen gedacht, die gerne einen bestimmten Content in der Gruppe aktiv teilen möchten, wie beispielsweise Blogger oder Gruppengemeinschaften. TeleGuard Club ist daher unter anderem für Sportler, Vereine, Zeitungsverlage, Unternehmen, aber auch Schulklassen interessant.

Der Nutzer erhält die Möglichkeit, themenbasierte Videos und Bilder anzuschauen oder entsprechend erstellte Texte der Initiatoren zu lesen. Diese können geliket, in naher Zukunft auch geteilt und kommentiert werden. TeleGuard eröffnet dem jeweiligen Gründer eines Clubs die Möglichkeit, ebenfalls in Zukunft Geld zu verdienen. Dafür gestaltet er ein Affiliate Programme, über das Initiatoren ihren Followern beispielsweise Rabatte auf Produkte anbieten können. Der Initiator eines Clubs wird aufgrund seiner Anzahl an Followern entsprechend am Umsatz beteiligt.

Privatsphäre hat Vorrang

Swisscows hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Privatsphäre der Nutzer von TeleGuard zu schützen. Daher ist der Dienst ohne die Angabe personenbezogener Daten nutzbar. Die Kommunikation im Messenger erfolgt mittels SALSA20 hochverschlüsselt und anonym; jede Nachricht und alle Telefongespräche sind End-to-End verschlüsselt und daher auch von Swisscows nicht lesbar. Der Dienst läuft dabei ausschließlich auf einer unternehmenseigenen Server-Hardware, die fest gesichert im Schweizer Alpenland steht.

Unterstützte Betriebssysteme: Android-Geräte mit OS 5.0 + und iPhone-Geräte mit mindestens iOS 12.0+

Preis: Download und Nutzung kostenfrei

Verfügbarkeit: App Store und Google Play Store

(Teleguard/mc/hfu)