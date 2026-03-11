Tenity startet AI-Hackathon in Zusammenarbeit mit der Pictet-Gruppe

Genf – Tenity gab seine Zusammenarbeit mit der Pictet-Gruppe bekannt, um die KI-Innovation im Bankwesen durch einen KI-Hackathon zu beschleunigen, der im September dieses Jahres startet und 100 bis 120 Teilnehmer zusammenbringt, um reale Herausforderungen im Finanzdienstleistungsbereich anzugehen.

Der zweitägige Hackathon findet vom 30. September bis 1. Oktober in Genf statt und bringt funktionsübergreifende Teams mit unterschiedlichem Hintergrund – darunter Studenten, Fachleute und Innovatoren – zusammen, um konkrete Lösungen für reale Herausforderungen im Bankwesen zu entwickeln.

„Die Zukunft des Bankwesens wird davon geprägt sein, wie effektiv die Institute KI in ihre Kerngeschäfte integrieren. Das starke Engagement bei unserer Veranstaltung „Scaling AI in Banking” gestern hat gezeigt, dass Genf als Zentrum für Finanzinnovationen zunehmend an Bedeutung gewinnt”, sagte Brigitta Gyoerfi, Tenity. „Dieser Hackathon ist der logische nächste Schritt – vom Gespräch zur Innovation.”

Die Zusammenarbeit spiegelt die wachsende Bedeutung Genfs als Zentrum für verantwortungsvolle KI-Innovationen im Finanzdienstleistungsbereich wider und verbindet die Tradition der Stadt im Bankwesen mit ihrem expandierenden Technologie-Ökosystem.

Anmeldungen für den Hackathon sind ab sofort möglich: https://www.tenity.com/program/pictet-hackathon/ (Tenity/mc/hfu)