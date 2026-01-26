Tenity startet StableHack: Global Hackathon zur Gestaltung der Zukunft der institutionellen Einführung von Stablecoins

Zürich – Tenity, ein globales Innovationskraftwerk mit Niederlassungen in Europa und Asien, das Risikokapital, offene Innovation und Zugang zu einem globalen Ökosystem kombiniert, um Werte zu schaffen, hat heute den Start seines mit Spannung erwarteten Global Stablecoin Hackathon – StableHack – bekannt gegeben.

Der Hackathon soll die Entwicklung von realen Stablecoin-Lösungen für die institutionelle Einführung beschleunigen und wird in Zusammenarbeit mit der AMINA Bank AG („AMINA Bank”), der Solana Foundation, Solstice, UBS, Keyrock, Fireblocks und Steakhouse Financial durchgeführt.

Der Hackathon folgt auf den äusserst erfolgreichen Global Stablecoin Roundtable 2025, der am 2. Dezember 2025 in Zürich stattfand. Der Roundtable umfasste drei Expertenrunden, die scharfsinnige Einblicke und zukunftsweisende Diskussionen lieferten: Anwendungsfälle für institutionelle Nutzer in der Praxis, Förderung von Stablecoin-Innovationen und regulatorische Trends für die Einführung.

Diese Diskussionen lieferten wichtige Einblicke in die betrieblichen Realitäten, die regulatorische Entwicklung und die technologische Infrastruktur, die für die großflächige Einführung von Stablecoins erforderlich sind – Einblicke, die nun die Teilnehmer des Hackathons informieren und inspirieren werden.

Zehntägiger globaler virtueller Hackathon

StableHack ist ein zehntägiger globaler virtueller Hackathon, der darauf abzielt, institutionelle Herausforderungen im Bereich Stablecoins in umsetzbare Lösungen zu verwandeln. Das Programm findet vollständig online statt, mit einem kuratierten Demo-Tag in Zürich für die Finalisten. Es bringt führende Web3-Entwickler, Fintech-Innovatoren und Finanzinstitute zusammen, um gemeinsam die nächste Generation der Stablecoin-Infrastruktur zu entwickeln.

Die Teilnehmer werden praktisch mit führenden Protokollen und Partnern wie AMINA Bank, Solana Foundation, Solstice, UBS, Keyrock, Fireblocks und Steakhouse Financial zusammenarbeiten, um Prototypen für Lösungen zu entwickeln, die direkt in institutionellen Umgebungen getestet werden können. Von grenzüberschreitenden Korridoren über programmierbare Zahlungen bis hin zu genehmigten DeFi-Tresoren – StableHack hat sich zum Ziel gesetzt, reale Anwendungen zu entwickeln, die den regulatorischen, technologischen und betrieblichen Standards globaler Finanzinstitute entsprechen.

„Stablecoins entwickeln sich schnell zu den neuen Finanzschienen, und Institutionen weltweit untersuchen derzeit, wie sie diese in grossem Massstab integrieren können“, sagte Brigitta Gyoerfi, Hub Director Switzerland bei Tenity. „Mit dieser Initiative bringen wir institutionelle Finanzen und On-Chain-Innovationen näher zusammen und befähigen Entwickler und Unternehmer, die nächste Generation von realen Stablecoin-Anwendungen zu entwickeln.“

Der Hackathon hat starke Unterstützung von Finanzinstituten erhalten, die sich für die Weiterentwicklung der Stablecoin-Technologie und deren Einführung in der Praxis einsetzen.

„Stablecoins entwickeln sich von einer Innovation zu einer Infrastruktur, und Institutionen brauchen Bankpartner, die bereits mehrere Marktzyklen durchlaufen haben“, sagte Pavel Jakovlev, Head of Product Growth & Innovation bei AMINA Bank. „Die Unterstützung von Entwicklern durch Initiativen wie StableHack beschleunigt die Entwicklung praktischer Lösungen, die für die reale institutionelle Einführung in den Bereichen Zahlungsverkehr, Treasury-Management und programmierbare Finanzdienstleistungen erforderlich sind.“

„Stablecoins sind die Grundlage für ein weltweit zugängliches, erschwingliches Finanzsystem. Solana ist die Standardkette für grosse Institutionen wie Western Union und Visa und verfügt über ein Stablecoin-Angebot von über 15 Milliarden US-Dollar“, sagte Maya Caddle, Payments Lead bei der Solana Foundation. „Wir sind entschlossen, dieses globale Ökosystem weiter zu fördern und Teams zu unterstützen, die die nächste Wachstumsphase von Stablecoins und Internet-Kapitalmärkten vorantreiben.“

Die Teilnehmer können Folgendes erwarten:

Fachkundige Anleitung durch Branchenführer und technische Mentoren, die führende Finanzinstitute und Blockchain-Infrastrukturanbieter vertreten

durch Branchenführer und technische Mentoren, die führende Finanzinstitute und Blockchain-Infrastrukturanbieter vertreten Realistische Aufgabenstellungen, die sich mit aktuellen institutionellen Problemen bei der Einführung von Stablecoins befassen

sich mit aktuellen institutionellen Problemen bei der Einführung von Stablecoins befassen Zugang zu modernsten Technologien und Entwicklungstools von führenden Blockchain- und Finanzinfrastrukturanbietern

und Entwicklungstools von führenden Blockchain- und Finanzinfrastrukturanbietern Networking-Möglichkeiten mit Investoren, Unternehmenspartnern und anderen Innovatoren, die die Zukunft des Finanzwesens gestalten

mit Investoren, Unternehmenspartnern und anderen Innovatoren, die die Zukunft des Finanzwesens gestalten Potenzial für weitere Entwicklungen, da führende Finanzinstitute aktiv nach Stablecoin-Lösungen suchen

weitere Entwicklungen, da führende Finanzinstitute aktiv nach Stablecoin-Lösungen suchen Preise und Anerkennung für die innovativsten und wirkungsvollsten Lösungen

für die innovativsten und wirkungsvollsten Lösungen Mentoring und Unterstützung während des gesamten Entwicklungsprozesses

Organisationen, die daran interessiert sind, Aufgabenstellungen zu definieren, technische Ressourcen bereitzustellen oder mit den besten Web3- und Fintech-Talenten in Kontakt zu treten, sind eingeladen, sich als Sponsoren zu beteiligen. (Tenity/mc/hfu)

Weitere Details und Anmeldung