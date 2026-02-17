Tenity: SwissHacks kehrt in seiner dritten Ausgabe zurück und läutet die erste Swiss Fintech Week ein

Zürich – Vom 19. bis 21. Juni kehrt SwissHacks zum dritten Mal als Flaggschiff-Veranstaltung der ersten Swiss Fintech Week 2026 (vom 19. bis 25. Juni) zurück. Dieser vom Staatssekretariat für internationale Finanzfragen (SIF) initiierte und von Tenity organisierte 48-stündige Hackathon bringt eine vielfältige Gruppe von Entwicklern, Programmierern und Kreativen aus aller Welt zusammen.

Dieser Hackathon wird als Eckpfeiler der Swiss Fintech Week dienen und die Position der Schweiz als globaler Knotenpunkt für Finanzinnovationen in einer Zeit stärken, in der Finanzinstitute einen tiefgreifenden Wandel durch künstliche Intelligenz durchlaufen und die Umstellung auf On-Chain-Finanzierungen und tokenisierte Infrastrukturen beschleunigen.

SwissHacks 2026 ist ein 48-stündiges immersives Erlebnis, bei dem vielfältige Talente, von Studenten bis hin zu erfahrenen Fachleuten, ihre Kräfte mit branchenführenden Organisationen bündeln, um die drängendsten Herausforderungen im Finanzsektor anzugehen, wobei der Schwerpunkt verstärkt auf Spitzentechnologien wie künstlicher Intelligenz, digitalen Vermögenswerten, programmierbarem Geld und skalierbaren On-Chain-Architekturen liegt.

Die diesjährige Ausgabe konzentriert sich noch stärker auf die Entwicklung von Lösungen, die nicht nur innovativ, sondern auch skalierbar sind, und bietet den Teilnehmern die einzigartige Gelegenheit, Spitzentechnologien in realen Finanzanwendungsfällen zu testen, zu prototypisieren und zu validieren.

Startpunkt der ersten Swiss Fintech Week

Die Veranstaltung markiert den offiziellen Startpunkt der ersten Swiss Fintech Week, einer einwöchigen Feier der Finanzinnovation, die in ganz Zürich stattfindet. Die Woche bringt die globale Fintech-Community zu Konferenzen, Networking-Veranstaltungen, Workshops und Kooperationssitzungen zusammen und etabliert die Schweiz als Zentrum der Finanztechnologie-Innovation.

„Finanzinstitute befinden sich derzeit in einer doppelten strukturellen Umbruchphase: KI definiert die Arbeitsweise, Entscheidungsfindung und Kundenbetreuung von Banken neu, während On-Chain-Finanzierungen die zugrunde liegende Infrastruktur des Werteaustauschs umgestalten. SwissHacks 2026 schafft einen Raum, in dem diese Spitzentechnologien praktisch erforscht werden können“, sagte Brigitta Gyoerfi von Tenity. „Es geht darum, von der Strategie zum Experimentieren überzugehen – und vom Experimentieren zu skalierbaren Lösungen für den Finanzplatz.“

Die Reise für die Gewinner von SwissHacks 2026 wird weit über den Hackathon selbst hinausgehen. In einer einzigartigen Gelegenheit, die die Integration zwischen SwissHacks und der Swiss Fintech Week unterstreicht, werden die Gewinnerteams ihre bahnbrechenden Lösungen während der Swiss Fintech Week im Kongresshaus Zürich im Rahmender Fintech Makers Night (powered by Tenity) präsentieren – einem der renommiertesten Veranstaltungsorte der Stadt und zentralem Dreh- und Angelpunkt für die einwöchige Feier der Finanzinnovation.

Diese Plattform bietet den Gewinnern einen beispiellosen Zugang zum Fintech-Ökosystem der Schweiz, darunter Startups, etablierte Fintechs, führende Finanzinstitute, Investoren und Hochschulen. Durch die Präsentation ihrer Innovationen im Herzen der Swiss Fintech Week haben die Gewinnerteams die Möglichkeit, mit Entscheidungsträgern in Kontakt zu treten, die die technologische Zukunft des Finanzplatzes Schweiz aktiv gestalten.

„SwissHacks ist ein wertvoller Katalysator für das Finanzinnovationsökosystem der Schweiz. Es ist eine einzigartige Zusammenkunft von branchenführenden Unternehmen und hochqualifizierten Talenten, die visionäre Konzepte innerhalb weniger Stunden in konkrete Lösungen umsetzen.“ Nicolas Brügger, Leiter Innovation Desk, Staatssekretariat für internationale Finanzfragen (SIF)

Die Gewinner präsentieren ihre Lösungen vor einem Publikum aus Branchenführern, potenziellen Investoren und Innovationschampions, die sich in Zürich versammeln, um die drängendsten technologischen Entwicklungen im Finanzbereich zu diskutieren und voranzutreiben: von Next-Generation-Banking und den Auswirkungen künstlicher Intelligenz bis hin zu Tokenisierung und digitalen Vermögenswerten sowie der Integration von Finanzdienstleistungen in den digitalen Alltag.

Zusätzlich zu dieser aussergewöhnlichen Präsentationsmöglichkeit erhalten die Gewinnerteams spannende Preise und Zugang zu exklusiven Networking-Möglichkeiten innerhalb des dynamischen Finanzinnovationsökosystems der Schweiz. Die Gewinner haben ausserdem die Möglichkeit, an exklusiven Erlebnissen teilzunehmen, darunter eine Führung durch das Schweizer Parlamentsgebäude und ein Besuch bei der Schweizerischen Nationalbank. (Tenity/m/hfu)

Weitere Informationen: https://www.swisshacks.com/