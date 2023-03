ti&m bestätigt Leaderposition im Schweizer Cloud-Geschäft

Zürich – In der aktuellen ISG Provider Lens «Public Cloud – Solutions and Services» wird ti&m in drei Kategorien als Leader im Schweizer Markt ausgezeichnet.

Im Public Cloud Report 2022 von ISG, der die Stärken, Herausforderungen und Wettbewerbsvorteile der Schweizer Public-Cloud-Anbieter vergleicht, wird ti&m als Leader in den Kategorien «Consulting and Transformation Services for Midmarket», «Managed Public Cloud Services for Midmarket» sowie «Hyperscale Infrastructure and Platform Services» geführt.

Damit bestätigen die unabhängigen Marktbeobachter von ISG den Dienstleistungen von ti&m ein hoch attraktives Produkt- und Serviceangebot und dem Unternehmen eine Rolle als strategischer Taktgeber mit hoher Innovationskraft und Stabilität. Durch seine frühe Konzentration auf Public Cloud Services sei ti&m in der Lage, sein Angebot mit überdurchschnittlichem Wachstum auszubauen.

Bestätigung der Strategie

Die Studie bestätigt ti&m in seiner Strategie, die Bereitstellung von Cloud Services stets im Kontext einer ganzheitlichen digitalen Transformation des Kunden zu betrachten. Neben operativer Sicherheit steht auch immer die Fähigkeit zum Wandel und damit die agile Umsetzung von sich ändernden Bedürfnissen im Vordergrund.

«Public Cloud Services und die begleitenden Beratungsdienstleistungen sind für uns sozusagen das Rückgrat unseres vertikalen Angebotsportfolios. Sie vervollständigen die gesamte Wertschöpfungskette – von der Beratung über das Produkt- und User Experience Design bis zum Software Engineering – zu einem echten End-to-End-Angebot», sagt Thomas Wüst, CEO und Gründer von ti&m. (ti&m/mc)