Sichere Verwaltung kritischer Geschäftsdaten: Deutsche Unternehmen setzen auf Oracle EU Sovereign Cloud

München – RDV, BGN und Vertama gehören zu den öffentlichen und privaten Organisationen, die die Vorteile souveräner Cloud-Funktionen nutzen, um ihre sensiblen Workloads vollständig innerhalb der EU auszuführen.

Immer mehr Unternehmen in ganz Deutschland entscheiden sich für Oracle EU Sovereign Cloud, um ihre Anforderungen an Datenschutz und Datensouveränität zu erfüllen. Zu den jüngsten Beispielen von Organisationen in Deutschland, die sich für Oracle EU Sovereign Cloud entschieden haben, gehören der Rinderdatenverbund (RDV), Europas grösster Datenverbund für Rinder, die Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe (BGN) und Vertama, ein Anbieter von Gesundheitstechnologie. Durch die Migration ihrer geschäftskritischen Systeme und Dienste in die Oracle EU Sovereign Cloud können diese Organisationen die Vorteile flexibler, sicherer und leistungsstarker Cloud-Computing-Ressourcen nutzen und gleichzeitig sicherstellen, dass ihre Workloads den EU-Richtlinien und -Anforderungen an Datensouveränität und Datenschutz entsprechen.

Als Teil des distributed Cloud-Portfolios von Oracle Cloud Infrastructure (OCI) ermöglicht Oracle EU Sovereign Cloud öffentlichen und privaten Organisationen in Deutschland und der gesamten EU, sensible Daten und Anwendungen in der Cloud zu platzieren und dabei die Datenschutz- und Souveränitätsanforderungen der EU einzuhalten. Die Oracle EU Sovereign Cloud-Regionen sind von anderen kommerziellen OCI-Regionen getrennt, um eine physische, logische und kryptografische Trennung zu gewährleisten. Auf diese Weise kann Oracle den Support und den Betrieb auf EU-Bürger beschränken, die bei juristischen Personen in der EU beschäftigt sind – eine einzigartige Fähigkeit, die die Sovereign Cloud von OCI von anderen Hyperscalern unterscheidet. Oracle EU Sovereign Cloud bietet Kunden Zugriff auf die 150+ KI- und Cloud-Services, die in den Public-Cloud-Regionen von OCI verfügbar sind, mit den gleichen Preisen, dem gleichen Support und den gleichen Service Level Agreements (SLAs) in Bezug auf Leistung, Management und Verfügbarkeit. Die Oracle Fusion Cloud Applications Suite ist auch in der Oracle EU Sovereign Cloud verfügbar.

«Angesichts der Nachfrage im öffentlichen Sektor und in allen Branchen in Deutschland erweist sich Oracle EU Sovereign Cloud als beliebte Wahl für die Bereitstellung von Cloud-Services in der EU», sagt Thorsten Herrmann, Senior Vice President und Country Leader Deutschland, Oracle. «Mit diesem einzigartigen Service können Unternehmen die Einführung von Cloud und KI beschleunigen und gleichzeitig eine grössere Kontrolle über ihre kritischen Datenbestände erlangen und die EU-Vorschriften einhalten.»

Unterstützt den öffentlichen Sektor bei der Einhaltung lokaler Datenvorschriften

BGN und RDV reihen sich in eine schnell wachsende Liste von Organisationen des öffentlichen Sektors in Deutschland ein, darunter die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) und das Max-Born-Institut. Sie haben sich für Oracle EU Sovereign Cloud entschieden, um ihre Datenschutz- und Residenzanforderungen zu erfüllen.

BGN, die Versicherungsdienstleistungen für mehr als 380.000 Arbeitgeber im Nahrungsmittel und Gastgewerbe und 3,8 Millionen Arbeitnehmer in ganz Deutschland anbietet, hat ein mehrjähriges digitales Modernisierungsprogramm gestartet. Durch die Migration seiner Präventionsprozess-Managementsysteme (PPMS) in die Oracle EU Sovereign Cloud ist die BGN in der Lage, zusätzliche Automatisierungsfunktionen in sein PPMS zu integrieren und kann gleichzeitig sicherstellen, dass sensible Kundendaten in Übereinstimmung mit den deutschen Datensicherheits- und Residenzvorschriften verarbeitet werden.

«Da wir sensible Sozialdaten verarbeiten, die unter einen besonders hohen gesetzlichen Schutz fallen, waren für die Transformation in eine Cloud-Lösung die Hürden besonders hoch. Mit der Oracle EU Sovereign Cloud konnten wir in Abstimmung mit unserer Aufsichtsbehörde jedoch eine datenschutzkonforme Lösung in Verbindung mit einer innovativen und leistungsfähigen Plattform finden», so Jürgen Hecht, stellvertretender Präventionsleiter der BGN.

Der Rinderdatenverbund (RDV) bietet spezialisierte IKT-Dienstleistungen für die Viehwirtschaft in Deutschland und Österreich an. Er nutzt seine RDV-4-Datenbankdienste, um Viehzüchtern, Landwirten und Tierärzten bei der Verwaltung von Gesundheits- und Leistungsdaten für Milchvieh zu helfen. Durch die Bereitstellung seiner RDV-4-Datenbankdienste auf der Oracle EU Sovereign Cloud kann der RDV die Leistung, Skalierbarkeit und Verfügbarkeit der Dienste verbessern. Darüber hinaus hilft Oracle EU Sovereign Cloud dem RDV, die Betriebskosten zu senken, die Effizienz und Nachhaltigkeit seiner IT zu steigern und die Sicherheit von Daten und Infrastruktur zu stärken. Gleichzeitig werden die Anforderungen an die Datenhoheit erfüllt.

«Mehr als 41.000 Landwirte in Deutschland und Österreich vertrauen auf unsere Software-Services», sagt Florian Grandl, Geschäftsführer des RDV. «Mit Oracle EU Sovereign Cloud können wir unseren Kunden eine sichere, in der EU ansässige und in der EU betriebene Plattform für ihre wichtigsten Daten anbieten und sie gleichzeitig in die Lage versetzen, die Vorteile der Cloud-Technologie, einschließlich Kosteneffizienz, Leistung und Skalierbarkeit, voll auszuschöpfen.»

Services skalieren und gleichzeitig Anforderungen an Datenschutz und Datenhoheit erfüllen

Im privaten Sektor reiht sich Vertama in eine wachsende Zahl mittelständischer Unternehmen ein, die Oracle EU Sovereign Cloud nutzen, um die Anforderungen an den Datenschutz und die Residenzpflicht zu erfüllen, wie z. B. der Enterprise Service Management-Anbieter Serviceware SE und der HR-Software-Spezialist ELIGO.

Vertama, ein Softwareanbieter für deutsche Krankenhäuser, nutzt die Oracle EU Sovereign Cloud, für seine Plattform «Reporting Processes as a Service». Dieser Service deckt ein breites Spektrum medizinischer und administrativer Meldepflichten ab – von der Geburtenregistrierung bis zur Meldung von Todesfällen – einschließlich Anträgen an Amtsgerichte und der automatisierten täglichen Meldung von Intensivpflegekapazitäten. Alle Berichte stammen aus Krankenhausinformationssystemen (KIS), so dass eine nahtlose Integration mit allen von Gesundheitsdienstleistern verwendeten KIS-Lösungen gewährleistet ist. Durch die Bereitstellung seiner Lösungen in der Oracle EU Sovereign Cloud gewährleistet Vertama eine hohe Leistung, Skalierbarkeit und die vollständige Einhaltung der Datenschutzbestimmungen in Deutschland und der EU. Die Migration ermöglicht es Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen, kritische Daten nahtlos und sicher an Gesundheitsbehörden, Standesämter und andere Verwaltungsbehörden zu übermitteln.

«Mit Oracle EU Sovereign Cloud verfügen wir über eine starke technologische Grundlage, um unsere medizinischen Befundungs- und Meldedienste zu digitalisieren und diese Dienste in Deutschland und international weiter zu skalieren», sagt Andre Sturm, CEO von Vertama. «Oracle EU Sovereign Cloud ermöglicht es uns ausserdem, schnell auf Marktentwicklungen zu reagieren und sicherzustellen, dass wir neue Services flexibel bereitstellen können, während wir gleichzeitig die Datensicherheit und die Einhaltung von Souveränitätsvorschriften gewährleisten.» (Oracle/mc)