Transformation des Kundenservice im Finanzsektor: Cognizant stellt Cognizant Intelligent Interactions für Banken und Finanzdienstleister vor

Zürich – Cognizant bringt eine neue Customer-Experience-Lösung für Kunden aus dem Finanzsektor auf den Markt: Cognizant Intelligent Interactions (CII) for Banking and Financial Services. Die fortschrittliche Engineering Suite basiert auf Amazon Web Services (AWS) und wurde speziell für die besonderen Herausforderungen von Contact Centern im Banken- und Finanzdienstleistungssektor entwickelt. Sie ermöglicht ein besseres Kundenerlebnis, eine höhere Betriebseffizienz und niedrigere Kosten.

Ein hohes Anrufaufkommen, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, die Integration verschiedener Systeme und das gleichzeitige Bestreben, einen möglichst personalisierten Service zu bieten, können sich erheblich auf das Kundenerlebnis auswirken. CII für Banken und Finanzdienstleister wurde speziell entwickelt, um Self-Service-Funktionen zu verbessern und den Contact-Center-Betrieb von Finanzinstituten zu transformieren. Die Anwendung basiert auf Amazon Connect und ermöglicht die Einrichtung eines Contact Centers innerhalb weniger Minuten – mit der Möglichkeit, dies für Millionen von Kunden zu skalieren.

Customer Experience im Fokus

Cognizant Intelligent Interactions ist eine Lösungssuite, die auf AWS-Services basiert. Unternehmen, die ihre Customer Experience (CX) auf Amazon Connect migrieren, erzielen schneller einen Mehrwert. Die Suite wurde bereits erfolgreich in zahlreichen Transformationsprogrammen eingesetzt und hat Organisationen dabei geholfen, ihre Gesamtbetriebskosten zu senken, die Total Cost of Ownership (TCO) zu verbessern und Geschäftsentscheidungen zu beschleunigen.

„Ein überzeugender Kundenservice ist für den Erfolg von Finanzdienstleistern, insbesondere im Banken- und Versicherungssektor, entscheidend“, sagt Krishna Indukumar, Leiter der Digital Customer Experience Practice bei Cognizant. „Mit CII von Cognizant können Finanzinstitute personalisierte Customer Journeys schaffen, die die Kundenzufriedenheit und -bindung erhöhen. Gleichzeitig steigern sie die betriebliche Effizienz und senken die laufenden Kosten.“

Künstliche Intelligenz und Amazon Web Services für Bankanwendungen

CII for Banking and Financial Services nutzt KI- und ML-Technologien wie generative und konversationelle KI, Sprach- und Textanalyse, dynamische Personalisierung, kognitives Engagement und Natural Language Processing (NLP), um Finanzinstituten nahtlose und personalisierte Kundeninteraktionen zu ermöglichen. Die Suite unterstützt beschleunigte Amazon Connect-Migrationen und trägt durch wiederverwendbaren Code und Assets zu Kosteneinsparungen von bis zu 60 Prozent bei. Darüber hinaus bietet sie vorgefertigte UI-Layer für eine schnelle Bereitstellung und ein nahtloses Benutzererlebnis.

„Die Bankenlandschaft verändert sich ständig. Um wettbewerbsfähig zu bleiben und den Kundenservice neu zu denken, müssen Finanzinstitute die aktuellen Fortschritte in der KI nutzen“, sagt Pasquale DeMaio, Vice President für Amazon Connect und General Manager bei AWS. „Bei Amazon Connect geht es darum, Unternehmen dabei zu unterstützen, den sich ändernden Kundenerwartungen einen Schritt voraus zu sein, indem sie einen hervorragenden Kundenservice zu geringeren Kosten anbieten. Die Partnerschaft mit Cognizant trägt dazu bei, den Einsatz der integrierten KI-Funktionen von Amazon Connect zu beschleunigen.“

CII for Banking and Financial Services bietet umfassende Funktionen für Agenten, Unternehmen, Endkunden und Entwickler. Diese ermöglichen es Unternehmen, ihre Amazon Connect-Migrationen zu beschleunigen und umfassende Kundenkontaktlösungen zu entwickeln. Cognizant verfolgt einen beratenden Ansatz, der den Reifegrad von Contact Centern bewertet, Transformationspläne definiert, Kosten-Nutzen-Analysen durchführt und den Return on Investment (ROI) der Migration ermittelt. Alle Lösungen von CII for Banking and Financial Services sind skalierbar, AWS-nativ und auf Pay-per-Use-Basis verfügbar. (Cognizant/mc/ps)