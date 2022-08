UBS investiert in das Tech-Einhorn BigPanda

Zürich – UBS hat heute bekannt gegeben, dass sie über UBS Next, die strategische Risiko- und Innovationseinheit von UBS, in BigPanda, eine führende Plattform für IT-Betrieb mit künstlicher Intelligenz (AIOps), investiert hat.

Da die Kunden zunehmend digitale Dienstleistungen nachfragen und das Geschäft immer datengesteuerter wird, engagiert sich UBS aktiv in der Finanztechnologie-Community und investiert in Unternehmen mit bahnbrechenden Technologien, um die Zukunft des Bankgeschäfts für die Kunden zu gestalten.

Automatisierung von Incident-Management-Prozessen

Die Plattform von BigPanda nutzt maschinelles Lernen, um Vorfälle in komplexen IT-Systemen vorherzusagen, zu erkennen und darauf zu reagieren. Sie hilft bei der Automatisierung von Incident-Management-Prozessen, um sicherzustellen, dass die Systeme in Betrieb bleiben. Dadurch hilft die Plattform Unternehmen, Kosten zu senken, die Serviceverfügbarkeit zu verbessern, die Transparenz zu erhöhen und die Geschwindigkeit des IT-Betriebs zu steigern.

«Wir freuen uns, unsere Beziehung zu BigPanda durch diese Investition weiter auszubauen und damit die digitale Disruption und Innovation im Bereich AIOps voranzutreiben», so Mike Dargan, UBS Group Chief Digital and Information Officer. «Durch die Erhöhung der Transparenz und die Nutzung von Technologien zur Automatisierung von Schlüsselprozessen können Unternehmen Ausfallzeiten reduzieren und sich auf die Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen für Kunden konzentrieren.»

«In dem Masse, in dem Unternehmen ihre Abhängigkeit von Technologie als Enabler und Differenzierungsmerkmal erhöhen und letztlich die Art und Weise ändern, wie sie ihre Produkte und Dienstleistungen für Kunden bereitstellen, ist es für sie noch wichtiger geworden, sicherzustellen, dass ihre IT-Betriebsplattformen reibungslos funktionieren», sagt Assaf Resnick, CEO und Mitbegründer von BigPanda. «UBS gehört zu den frühen Anwendern von AIOps in der Finanzdienstleistungsbranche und hat erkannt, welche Möglichkeiten neue Technologien für ihre Abläufe bieten, um ein erstklassiges Kundenerlebnis zu schaffen.»

UBS Next investiert in Fintech- und Tech-Start-ups im Frühstadium und geht mit ihnen Partnerschaften ein. Das 200-Millionen-Dollar-Portfolio von UBS Next umfasst auch einen Inkubator für Innovationsprojekte, in dem Ideen in lebensfähige Unternehmen umgewandelt werden. Die Einheit ist verantwortlich für die Förderung von Innovationen innerhalb von UBS, um neue und effektive Wege zu finden, um Kunden anzusprechen und erstklassige Dienstleistungen unter Verwendung der neuesten Technologien zu erbringen. (UBS/mc/hfu)