Universität St. Gallen wechselt die Suchmaschine von Google auf Hulbee

Egnach – Die Universität St.Gallen setzt auf die Suchmaschine Hulbee und ersetzt damit die Google Search Appliance. Hulbee wird zentral Dokumente und Webseiten im gesamten Bereich der Universität durchsuchen.

Die Universität ist nicht nur in der Schweiz ein begehrter Studienplatz, sondern auch in ganz Europa und USA. Wie jede andere Universität werden auch hier viele Daten und Informationen gespeichert. Damit die Informationen für die Mitarbeitenden und Studierenden gut erreichbar sind, muss eine Suchmaschine eingesetzt werden. Seit Jahren hat die Universität St.Gallen die Google Search Appliance genutzt. Nachdem Google die Strategie gewechselt hat und die Suchmaschine nur in einer Cloud anbietet, war dies für das IT-Management der Universität ein «NO GO!»

«Die Daten sind sensibel und müssen bei uns vor Ort auf unseren Servern bleiben» Harald Rotter CIO der Universität St.Gallen

Ein Schweizer Unternehmen Hulbee Enterprise AG, das bereits für die Datensichere Websuchmaschine Swisscows bekannt ist, bietet auch die Suchmaschine für Unternehmen an.

Schnelligkeit, Skalierbarkeit des Systems, Qualität der Trefferliste

Die Mitarbeiter und Studenten erhalten nun mit der Suchanwendung eine moderne und innovative Software für ihre tägliche Recherche nach wesentlichen Informationen, ob lokal oder im Web. Bei der Auswahl der Lösung legte man besonderen Wert auf die Schnelligkeit, Skalierbarkeit des Systems, die Vielfalt der Konnektoren sowie die Qualität der Trefferliste, mit der sich der Anbieter durch die Linguistik hervorheben konnte. Eine besonders innovative Vorschautechnologie gibt dem Nutzer sogar eine Möglichkeit das Dokument zusammenzufassen. Diese Technologie erleichtert und beschleunigt den Prozess bei der Suche nach relevanten Informationen erheblich. (Hulbee/mc/hfu)