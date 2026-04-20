Unzer startet die erste unternehmensweite AI Week

Berlin – Unzer, ein europäisches Zahlungs- und Technologieunternehmen, kündigte heute den Start seiner ersten AI Week an, die unter dem Motto „rAIse the Bar“ vom 20. bis 24. April 2025 stattfindet. Mit über 80 % der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das interne AI-Tool von Unzer bereits ausprobiert haben, macht das Unternehmen nun einen entscheidenden Schritt, um Neugier in echte Kompetenz zu verwandeln.

Das fünftägige Programm, das von der Geschäftsleitung als „interne Konferenz, keine Vortragsreihe“ beschrieben wird, vereint über 45 Sessions – von Keynotes und Masterclasses bis hin zu praxisorientierten Workshops. Die Inhalte sind auf drei Tracks (Foundations, Functional Deep Dives und Leadership Perspectives) und drei Kompetenzstufen strukturiert, von AI-Einsteigern bis hin zu fortgeschrittenen Anwendern.

Vom Zugang zur Anwendungssicherheit

Die Initiative kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Unzers Führung ein Problem erkennt, das vielen Unternehmen bekannt ist: Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Zugang zu AI-Tools zu geben, ist nur der erste Schritt. Die regelmässige, selbstbewusste Nutzung ist die grössere Herausforderung.

Niv Liran, Chief Product & Technology Officer von Unzer, sagt: „Man kann den Leuten nicht einfach ein Tool in die Hand geben und erwarten, dass sich ihre Arbeitsweise automatisch verändert. Wirkliche Transformation beginnt, wenn Teams fragen: Wo schafft das tatsächlich Mehrwert?“

Daten von Unzer zeigen: Obwohl die Adoption hoch war, entwickelten sich die Nutzungsmuster nicht weiter. Die Mitarbeitenden hatten das Tool ausprobiert, aber es war noch kein selbstverständlicher Teil ihrer Arbeit geworden – das ist, wie Liran formuliert, der Unterschied zwischen einer Fitnessstudio-Mitgliedschaft und tatsächlichem Training.

Warum AI Literacy in jeder Rolle wichtig ist

Ein zentrales Thema der Woche ist, dass AI-Kompetenz heute für jede Funktion unerlässlich ist. Entscheidend ist nicht mehr, wer AI nutzt, sondern wie.

Studien zeigen: Adoption wird durch Funktionen, nicht durch Branchen getrieben – Tätigkeiten rund ums Schreiben, Analysieren, Programmieren und Content-Erstellung machen am schnellsten Fortschritte, unabhängig vom Sektor. Geschulte Mitarbeiter:innen sind etwa doppelt so produktiv mit AI-Tools wie ungeschulte, was strukturierte Schulungen zu einer besonders effektiven Investition macht. AI entfaltet ihr Potenzial auch insbesondere bei kürzeren, klar definierten Aufgaben – dieses Wissen hilft Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, AI gezielt dort einzusetzen, wo sie echten Mehrwert bringt. Vielleicht am wichtigsten: AI Literacy ist keine technische Fähigkeit, sondern bedeutet zu verstehen, was diese Systeme können und was nicht – und daran, ihre Ergebnisse kritisch zu hinterfragen.

Vertrauen aufbauen, nicht nur Bewusstsein schaffen

Unzer begegnet auch der Unsicherheit, die AI-Veränderungen auslösen können. Anstatt einen Kommunikationsvakuum zu hinterlassen, das Spekulationen Raum gibt, wird der Dialog aktiv eröffnet – einschließlich ehrlicher Gespräche darüber, was sich verändern wird, was nicht, und wo die Grenzen liegen.

Um die Adoption auf Teamebene zu unterstützen, hat Unzer „AI Ambassadors“ eingeführt: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bereichsübergreifend als Coaches und Peer-Champions agieren. Die Logik dahinter: Transformation skaliert über Menschen, die die tägliche Arbeit ihrer Kolleginnen und Kollegen verstehen – nicht durch zentrale Vorgaben von oben.

Niv Liran erklärt: „Es ist viel leichter zu experimentieren, wenn jemand, dem du vertraust und der deinen Arbeitsbereich kennt, neben dir sitzt und sagt: Probieren wir das gemeinsam aus.“

Von Pilotprojekten zum Produktiveinsatz in allen Teams

Die AI-Adaption bei Unzer beschränkt sich längst nicht mehr nur auf das Technikumfeld. Vertriebsteams automatisieren Reportings und erstellen Händlerbriefings effizienter, Compliance testet die strukturierte Dokumentenanalyse, Operations entwickelt AI-gestützte Workflows, um Antwortzeiten für Händler zu verkürzen. Die AI Week stellt diese Praxisbeispiele aus dem gesamten Unternehmen vor und unterstreicht so, dass Innovation keine Aufgabe eines einzelnen Bereichs ist.

Das Ziel 2026: AI Literacy als Standard

Bis Ende 2026 strebt Unzer an, dass jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter eine strukturierte AI-Schulung durchlaufen und eine gemeinsame Basis an Wissen und praktischen Fähigkeiten erreicht hat. Lirans Ansatz: Genauso wie digitale Kompetenz in den letzten zwei Jahrzehnten zur beruflichen Selbstverständlichkeit wurde, sollte sich AI Literacy ebenso grundlegend anfühlen. Er ergänzt: „AI-Transformation gelingt nur, wenn Menschen das Gefühl haben, ihre eigene Arbeit neu denken zu können – und dieses Gefühl entsteht aus gemeinsamem Verständnis, nicht nur gemeinsamen Tools.“

Verantwortungsvoller Umgang steht im Mittelpunkt des Programms. In einem regulierten Fintech-Umfeld ist für Unzer klar: AI unterstützt Entscheidungen, aber die Verantwortung bleibt immer bei den Menschen. (Unzer/mc/hfu)



