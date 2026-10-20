moneycab moneycab Logo. Typografischer Schriftzug in blau und gelb.

US-Softwarekonzern Salesforce kauft milliardenschwer zu
IT

US-Softwarekonzern Salesforce kauft milliardenschwer zu

US-Softwarekonzern Salesforce kauft milliardenschwer zu
Marc Benioff, Chairman und CEO von Salesforce. (Foto: Salesforce)
Von moneycab

San Francisco – Der US-Softwarekonzern Salesforce übernimmt den Marketingspezialisten Braze und legt dafür eine Milliardensumme auf den Tisch. Je Aktie zahlt Salesforce 47,50 US-Dollar und bewertet damit Braze inklusive Schulden mit knapp 5,7 Milliarden Dollar (5 Mrd Euro), wie Salesforce am Dienstag in San Francisco mitteilte.

Salesforce ist bei Vertriebssoftware ohnehin stark aufgestellt, Braze soll die Interaktion von Marketingabteilungen mit Kunden noch verstärken. Dazu soll auch Künstliche Intelligenz (KI) zum Einsatz kommen. Der Abschluss der Übernahme ist für das Geschäftsjahr 2027/28 (Ende Januar) vorgesehen. Die Salesforce-Aktie verlor im vorbörslichen US-Handel mehr als 3 Prozent. (awp/mc/ps)

Braze

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Lesen Sie jetzt: