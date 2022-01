Veeam schliesst Rekordjahr 2021 mit 27 Prozent Wachstum ab

Baar, Schweiz / Columbus, Ohio/USA – Nach dem 16. Quartal in Folge mit zweistelligem Wachstum tritt Anand Eswaran als CEO an, um die nächste Wachstumsphase zu leiten und das Unternehmen zu vergrössern.

Veeam Software, der führende Anbieter von Backup-, Wiederherstellungs- und Datenmanagement-Lösungen für moderne Datensicherung, gibt heute ein weiteres Quartal mit zweistelligem Wachstum und einem Anstieg des jährlich wiederkehrenden Umsatzes (ARR) von 27 Prozent im Jahresvergleich bekannt, was bedeutet, dass 2021 das erfolgreichste Jahr in der Geschichte des Unternehmens ist. Nicht nur der Umsatz war rekordverdächtig, sondern Veeam schloss das Jahr 2021 als Nummer 2 unter den Anbietern von Datensicherungslösungen weltweit ab, wurde zum fünften Mal in Folge als Leader im 2021 Magic Quadrant for Enterprise Backup and Recovery Solutions eingestuft und konnte sein Microsoft Office 365-Geschäft mit einem Wachstum von 73 Prozent im Jahresvergleich schneller als erwartet ausbauen. Darüber hinaus erzielte die Veeam Availability Suite ein Wachstum von über 36 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

„IDC erwartet, dass der Gesamtmarkt für Data-Protection-as-a-Service (DPaaS) bis 2025 ein Volumen von 18,4 Milliarden US-Dollar erreichen wird“, sagt Anand Eswaran, CEO von Veeam „und angesichts der aktuellen globalen Landschaft und der Tatsache, dass Unternehmen heute mehr Daten als je zuvor schützen müssen – wegen Ransomware- und Cyber-Angriffen, Compliance und neuen Vorschriften sowie der Komplexität von Remote-Arbeitsumgebungen – glaube ich, dass die Chance am Markt sogar noch grösser ist, als prognostiziert. Veeam übertrifft die allgemeine Marktreife, wächst viel schneller und steht im Zentrum des Daten-Ökosystems. Dies ist ein Beweis für unsere Mitarbeiter und unsere Unternehmenskultur, das Tempo, das wir in Sachen Entwicklung und Innovation vorlegen sowie unsere Zusammenarbeit mit Partnern, um Lösungen zu liefern, welche die Erwartungen der Kunden übertreffen und Vertrauen schaffen.“

„2021 war ein unglaubliches Jahr für Veeam, sein Geschäft und seine Führungsrolle in der Branche. Dass die EMEA-Region das Jahr 2021 mit einem zweistelligen ARR-Wachstum von 28 Prozent im Vergleich zum Vorjahr abschliesst, ist eine phänomenale Leistung. Ich könnte nicht stolzer auf das EMEA-Team sein, das die Kunden über das normale Mass hinaus unterstützt hat und gleichzeitig noch engere Beziehungen zu unserem bemerkenswerten und sehr geschätzten ProPartner-Netzwerk aufgebaut hat“, sagt Daniel Fried, General Manager (GM) und Senior Vice President (SVP) von EMEA und Worldwide Channels bei Veeam. „Im Jahr 2022 werden wir unseren Wachstumskurs weiter beschleunigen und uns verstärkt auf das Enterprise-Segment konzentrieren, während wir für alle Kunden einen reibungslosen Übergang von unbefristeten Lizenzen zu Abonnementlizenzen sicherstellen, indem wir On-Premises-Lösungen oder Veeam-basierte Cloud-Services anbieten.“

Höhepunkte in 2021

Anand Eswaran wurde zum neuen CEO von Veeam und zum Mitglied des Board of Directors des Unternehmens ernannt. William (Bill) H. Largent trat als CEO zurück, um sich auf seine Rolle als Chairman of the Board of Directors zu konzentrieren. Eswaran kam zu Veeam nach einer erfolgreichen Anstellung bei RingCentral, wo er als President und Chief Operating Officer (COO) das exponentielle Wachstum und die Kundenexpansion beaufsichtigte.

Die Cloud-native Datensicherung von Veeam verzeichnete ein Wachstum von mehr als 420 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die neuen Versionen von Veeam Backup for AWS v4, Veeam Backup for Microsoft Azure v3 und Veeam Backup for Google Cloud v2 sind jetzt direkt in Veeam Backup & Replication v11a integriert und bieten 100-prozentige Funktionalität für Veeam Universal License (VUL)-Lizenzinhaber.

Die Datenspeicherung in der Cloud treibt das Wachstum massiv voran. Veeam hat im Jahr 2021 mehr als 500 PB (0,5 EX) an Daten in öffentliche Cloud-Speicher verschoben, was einem Wachstum von 135 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Veeams umfassende Plattform für moderne Datensicherung – einfach, flexibel, zuverlässig und leistungsstark – ist nach wie vor der Industriestandard und bietet den Kunden den höchsten Mehrwert.

Mehr als 450 000 Anwender haben Veeam Backup & Replication v11 seit der Einführung im Q1 2021 heruntergeladen. V11 ist die fortschrittlichste Datensicherungslösung für Cloud-, virtuelle, physische, NAS- und Unternehmensanwendungen und ermöglicht es Unternehmen, die Cloud-Einführung von Amazon Web Services (AWS), Azure und Google zu beschleunigen, indem sichergestellt wird, dass die Daten über eine einzige Konsole zuverlässig gesichert, geschützt und verwaltet werden.

Veeam Backup for Microsoft Office 365 verzeichnete im Jahr 2021 ein ARR-Wachstum von 73 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die führende Backup- und Wiederherstellungslösung für Microsoft 365 ermöglicht es Anwendern, ihre Daten an jedem beliebigen Ort zu sichern, sei es vor Ort, in einer Hyperscale Cloud oder bei einem Service Provider. Mittlerweile setzen 8,5 Millionen Anwender auf Veeam, um ihre Office 365-Daten zu schützen. V6 wird Anfang 2022 veröffentlicht werden.

Die Veeam-Funktionalitäten zum Schutz vor Ransomware in Veeam Backup & Replication, Veeam ONE und Veeam Disaster Recovery Orchestrator (das ein Wachstum von 204 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verzeichnete) bieten Kunden weiterhin schnelle und zuverlässige Wiederherstellungsoptionen bei Cyber-Angriffen mit verschiedenen unveränderlichen Speicheroptionen vor Ort und in der Cloud.

Veeam zählt 81 Prozent der Fortune 500 und 70 Prozent der Global 2000 zu seinen Kunden. Neue Q4-Befürworter sind unter anderem: Johnson Matthey, Telefónica Uruguay, TUI Group, Yamaha Brazil, Anglicare Southern Queensland, BIOCAD, Brunel International N. V, Calan and Associés Sp. z.o.o., City of Victoria, Clough Group, Franprix, Kern County, Lancaster University, Leumit Health Services, Lindsay Australia, PKO Ubezpieczenia und Transdev.

(Veeam/mc/ps)

Über Veeam Software

Veeam ist der führende Anbieter von Backup-, Wiederherstellungs- und Datenverwaltungslösungen für moderne Datensicherung. Das Unternehmen bietet eine umfassende Plattform für Cloud-, virtuelle, physische, SaaS- und Kubernetes-Umgebungen. Veeam-Kunden können sich darauf verlassen, dass ihre Anwendungen und Daten mit der einfachsten, flexibelsten, zuverlässigsten und leistungsstärksten Plattform der Branche vor Ransomware, Katastrophen und schädlichen Akteuren geschützt und jederzeit verfügbar sind. Veeam schützt über 400.000 Kunden weltweit, darunter 81 Prozent der Fortune 500 und 70 Prozent der Global 2.000. Das globale Ökosystem von Veeam umfasst mehr als 35.000 Technologiepartner, Reseller, Service Provider und Alliance Partner und betreibt Niederlassungen in mehr als 30 Ländern. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte www.veeam.com/de, oder folgen Sie Veeam auf LinkedIn @veeam-software und Twitter @veeam_de.

Firmeninformationen bei monetas