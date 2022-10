Veränderungen im Leitungsteam der ti&m: Fabian Braunwalder übernimmt den Bereich Banking und Produkte.

Zürich – ti&m, Anbieter von Digitalisierungs-, Security-, Innovationsprojekten und -produkten in der Schweiz, stellt sich im Bereich Banking und Produkte neu auf und trägt damit dem stetigen Wachstum im Bereich Banking weiter Rechnung. Fabian Braunwalder übernimmt als Geschäftsleitungsmitglied die Führung der ti&m Bankenprodukte per 01.12.2022.

Fabian Braunwalder, der bereits seit 2021 im Produktbereich bei ti&m arbeitet, hat einen Master in Elektrotechnik der ETH Zürich sowie zwei weitere Masterabschlüsse von der «National University of Singapore» sowie von der «The Chinese University of Hong Kong». Nach der ETH hat Fabian seine Expertise bei der IT der Credit Suisse bei verschiedensten Systemen im E-Commerce eingebracht. Sein Know-how in Führung und Strategie konnte er danach mehrere Jahre in der Geschäftsleitung der Erni AG unter Beweis stellen. «Ich freue mich auf die weitere und intensivere Zusammenarbeit mit Fabian, in denen wir die Herausforderungen und Bedürfnisse unserer Kunden zusammen meistern können», so Thomas Wüst, CEO und Gründer von ti&m.

Der bisherige Verantwortliche, Sämi Scheidegger, wird ti&m per Ende Januar 2023 verlassen und sich bei unserem Partner Finnova weiter einbringen. «Ich habe Sämi als Kollegen sehr geschätzt und wünsche ihm auf dem weiteren Lebensweg alles Gute», führt Thomas Wüst weiter aus.

Die Niederlassungen in Deutschland (Frankfurt & Düsseldorf) und Basel werden neu unter der Leitung unseres Geschäftsleitungsmitgliedes Philip Dieringer (Head Bern) stehen. Thomas Wüst, CEO und Gründer von ti&m: «Die Besetzungen dieser neuen Schlüsselpositionen bestätigen uns als ti&m weiterhin, dass wir unsere eigenen Talente konsequent fördern und Schritt für Schritt an weitere Aufgaben heranführen und so das Wachstum für die Zukunft nachhaltig sicherstellen.» (ti&m/mc/ps