Vermögensverwalter Albin Kistler live in der Inventx-Cloud

Chur – Albin Kistler hat mit Inventx seine komplette IT-Infrastruktur modernisiert. Der Schweizer Vermögensverwalter für private und institutionelle Kunden bezieht neu seine IT-Services aus der spezifisch für die Bedürfnisse der Finanzindustrie konzipierten ix.Cloud. Damit stellt Albin Kistler künftiges Wachstum und regulatorische Compliance sicher und professionalisiert seine Arbeitsumgebungen. Die Wahl fiel unter anderem aufgrund des klaren Branchenfokus, der gelebten Kundennähe sowie der kongruenten Unternehmenskultur auf Inventx.

Albin Kistler, Schweizer Vermögensverwalter mit Hauptsitz in Zürich, Repräsentanzen in Chur und Genf sowie einer über 20-jährigen erfolgreichen Unternehmensgeschichte, bezieht seit Anfang September 2019 seine IT-Services von Inventx. Bestandteile des auf fünf Jahre ausgelegten Dienstleistungsvertrags sind Infrastructure as a Service, Datenbanken, Storage- und Backup-Services aus der ix.Cloud. Darüber hinaus bezieht Albin Kistler das OfficeLAN und WLAN sowie Workplace Services von Inventx.

Komplette IT-Infrastruktur mit Inventx erneuert

Das führende Research- und Analysehaus mit über 5 Mrd. verwaltetem Kundenvermögen hat seine komplette IT-Infrastruktur mit Inventx erneuert. Die moderne ix.Cloud garantiert Skalierbarkeit und Hochverfügbarkeit bei zugleich höchster Sicherheit. Damit ist sichergestellt, dass sämtliche IT-Services der Albin Kistler den regulatorischen Anforderungen der Schweizer Finanzindustrie entsprechen.

Albin Kistler war es bei der Modernisierung vor allem auch wichtig, den Mitarbeitenden die mobile Nutzung ihrer Arbeitsumgebung zu ermöglichen. Mit der Inventx-Lösung kann der Vermögensverwalter die Performance in der Ende-zu-Ende-Nutzung von Applikationen steigern. Damit ist die Basis geschaffen, den Dialog mit den Endkunden künftig noch professioneller und interaktiver zu gestalten.

Norbert Albin, CEO der Albin Kistler, sieht in Inventx den idealen Partner: «Inventx bietet mit ihrer auf die Finanzindustrie ausgerichteten Cloud-Lösung die technische Sicherheit und Stabilität sowie die Flexibilität, welche wir für unsere Wachstums- und Digitalisierungsstrategien benötigen. Darüber hinaus sind unsere Unternehmenskulturen fast deckungsgleich: Gelebte Kundennähe, höchste Dienstleistungsqualität und proaktive Interaktion mit allen Stakeholdern sind uns wie auch unserem Partner Inventx sehr wichtig. Mit Inventx wissen wir unsere zentrale Infrastruktur in guten Händen und können uns konsequent auf unser Kerngeschäft fokussieren.»

Gregor Stücheli, CEO und Mitinhaber der Inventx AG, freut sich: «Albin Kistler liegt uns geographisch nahe, aber noch näher sind wir uns in unseren Werten und unserem Verständnis von Kundenorientierung und Partnerschaft.» Und er ergänzt: «Der Nutzen unserer Cloud-Plattform für die Finanz- und Versicherungsindustrie ist, dass sie für alle Player in diesem regulierten und auf Stabilität ausgelegten Markt skaliert werden kann, maximale Sicherheit sowie Compliance-Konformität verspricht und die IT-Infrastrukturen für Digitalisierungsinitiativen flexibilisiert. Wir freuen uns, dass Albin Kistler nebst diesen Vorteilen auch von der proaktiven Weiterentwicklung unserer Services profitieren kann.» (Inventx/mc/ps)