Vier Kantonalbanken modernisieren ihre Mobile Banking Apps gemeinsam mit Avaloq

Zürich – Mehrere Kantonalbanken – die Basellandschaftliche Kantonalbank, die Basler Kantonalbank inklusive der Bank Cler AG, die St. Galler Kantonalbank AG und die Thurgauer Kantonalbank – arbeiten mit Avaloq zusammen, um die Mobile-Banking-Angebote für rund eine Million Kundinnen und Kunden in der Schweiz zu modernisieren.

Die Initiative ist Teil einer engen Zusammenarbeit zwischen vier Kantonalbanken, innerhalb derer Technologiepartner gemeinsam evaluiert und ausgewählt werden, um die digitale Weiterentwicklung der Banken voranzutreiben und das Kundenerlebnis zu verbessern. Für Mobile Banking haben sich die Banken dabei für Avaloq entschieden, wobei die Migration auf die neuen Mobile-Banking-Funktionen schrittweise erfolgt.

Die von Avaloq entwickelte neue Mobile-Banking-App verbessert Benutzerfreundlichkeit, Performance und Flexibilität und schafft gleichzeitig eine stabile Grundlage für künftige Weiterentwicklungen. Die Lösung umfasst unter anderem Möglichkeiten für Trading und Portfoliomanagement, konfigurierbare Dashboards, Echtzeit-Benachrichtigungen, die Integration von Apple Pay und Google Pay sowie Funktionen zur Kreditkartenverwaltung. Zudem können die Banken ihre Apps künftig eigenständig weiterentwickeln und Funktionen schrittweise ergänzen.

Über die technologische Umsetzung hinaus versteht sich das Projekt als Modell für eine vertiefte Zusammenarbeit unter den Kantonalbanken. Durch den Wissensaustausch und die Abstimmung von Innovationsinitiativen wollen die beteiligten Institute ihre digitalen Fähigkeiten stärken und das Kundenerlebnis nachhaltig weiterentwickeln.

Manuel Niederkofler, Leiter IT bei Thurgauer Kantonalbank, stellvertretend für die beteiligten Kantonalbanken, sagt: «Die Initiative zeigt, wie eine enge Zusammenarbeit unter Kantonalbanken die Digitalisierung im Bankgeschäft gezielt vorantreiben und das Kundenerlebnis verbessern kann. Mit Avaloq haben wir einen Technologiepartner gewählt, der langjährige Core-Banking-Expertise, kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung, starke Schweizer Verankerung und einen partnerschaftlichen Innovationsansatz vereint – mit klarem Fokus auf den langfristigen Nutzen für unsere Kundinnen und Kunden.»

Christian Haux, Managing Director Schweiz und Liechtenstein bei Avaloq, kommentiert: «Wir freuen uns sehr, diese Initiative als Technologiepartner zu unterstützen. Gemeinsam mit den Kantonalbanken entwickeln und implementieren wir eine Mobile-Banking-Lösung, die konsequent auf die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden in der Schweiz ausgerichtet ist. Angesichts steigender Erwartungen an intuitive digitale Dienstleistungen und Self-Service-Angebote ist Mobile Banking zu einer zentralen Priorität für Finanzinstitute geworden. Unser Anspruch ist es, Banken in die Lage zu versetzen, ihren Kundinnen und Kunden ein modernes und benutzerfreundliches Mobile-Banking-Erlebnis zu bieten.» (Avaloq/mc/ps)