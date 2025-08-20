Visitenkarten online drucken – Die besten Anbieter

Professionell gestaltete Visitenkarten sind trotz Digitalisierung ein unverzichtbares Werkzeug im Geschäftsleben. Sie vermitteln Seriosität, sorgen für einen bleibenden Eindruck und transportieren die wichtigsten Kontaktdaten auf kompakte Weise. Wer Visitenkarten online drucken lassen möchte, steht vor einer Vielzahl von Anbietern mit unterschiedlichen Leistungen, Preisen und Qualitätsstandards. Vom einfachen Standarddruck bis hin zu edlen Sonderveredelungen reicht das Angebot – doch welcher Anbieter überzeugt wirklich in puncto Qualität, Preis-Leistung und Kundenservice?

Ein detaillierter Vergleich zeigt, worauf es beim Online-Druck von Visitenkarten ankommt: Papierstärke, Druckverfahren, Designvorlagen und Liefergeschwindigkeit sind entscheidende Kriterien bei der Wahl des richtigen Druckdienstleisters.

Dieser Artikel beleuchtet die wichtigsten Anbieter im deutschsprachigen Raum, zeigt ihre Stärken und hilft dabei, die optimale Lösung für individuelle Ansprüche zu finden – ob für Startups, Kreative oder etablierte Unternehmen.

Platz 1: infowerk.com

Infowerk.com zählt zu den führenden Anbietern für den Online-Druck von Visitenkarten, wurde bereits mehrfach ausgezeichnet und überzeugt mit einem benutzerfreundlichen Designtool sowie einer grossen Auswahl an kostenlosen Vorlagen für unterschiedlichste Branchen. Bereits ab 16,99 € (inkl. MwSt. und Versand) lassen sich 100 einseitige Visitenkarten gestalten und bestellen. Nutzer können zwischen der Nutzung von Vorlagen, dem eigenen Design oder einem vollständigen Upload wählen. Die Gestaltung erfolgt direkt im Browser – ohne zusätzliche Software oder Vorkenntnisse.

Infowerk bietet eine breite Palette an Papier, darunter recycelbare Bio-Papiere, klassisches Bilderdruckpapier oder hochwertiger Premiumkarton. Auch Sonderfarben wie Pantone und HKS sowie Veredelungen mit Cellophanierung sind möglich, um beispielsweise Visitenkarten-Designvorlagen nach Branche zu erstellen. Das Angebot richtet sich sowohl an Unternehmen als auch an Privatpersonen, die Wert auf Qualität, Individualisierung und einen unkomplizierten Bestellprozess legen. Besonders praktisch: Die Nutzung aller Vorlagen und die Gestaltung sind kostenlos – bezahlt wird erst beim Druck.

Vorteile von Infowerk.com im Überblick:

Designvorlagen für viele Branchen kostenlos verfügbar

Individuelles Design oder eigener Upload möglich

Benutzerfreundliches Online-Tool, keine Software nötig

Preise ab 16,99 € für 100 Karten inkl. Versand

Auswahl aus vielen Papierarten und Veredelungen

Sonderfarben (HKS, Pantone) für Corporate Design

Hochwertige Materialien und Druckqualität

Kundenzufriedenheit garantiert

Persönlicher Service trotz Online-Abwicklung

Platz 2: print24

Visitenkarten können bei print24 individuell und in jeder gewünschten Stückzahl gedruckt werden – von Einzelbestellungen bis zu Grossaufträgen mit bis zu 500.000 Exemplaren. Dabei stehen vielfältige Papieroptionen zur Auswahl, darunter Bilderdruckpapier (250–350 g/m²), Premiumkarton (bis 400 g/m²), edle Luxecore-Papiere (750 g/m²) sowie ökologische Recyclingpapiere.

Verschiedene Formate sind möglich, darunter Standardgrössen (85 x 55 mm und 90 x 50 mm) sowie Sonderformate zwischen 55 x 55 mm und 55 x 85 mm. Neben einseitigem und beidseitigem Druck sind auch Klappkarten mit vier individuell gestaltbaren Seiten verfügbar. Für die optische und haptische Aufwertung gibt es zahlreiche Veredelungsoptionen wie Prägungen, Cellophanierungen, Heissfolienprägung (Gold, Silber, Roségold), UV-Lackierungen und Schutzlack.

Vorteile von print24 im Überblick:

Vielfältige Papiersorten, von Bilderdruckpapier bis zu edlen Luxecore-Papieren

Unterschiedliche Veredelungen wie Prägung, Cellophanierung, Spotlack oder Heissfolienprägung

Verschiedene Formaten, von Standardmassen (85 x 55 mm) bis zu Sonderformaten

Farboptionen inklusive CMYK, Sonderfarben sowie Gold- und Silberdruck (auch digital möglich)

Möglichkeit zur Gestaltung als einseitige, beidseitige oder Klappkarte

Schnelle Lieferung und fairem Preis-Leistungs-Verhältnis

Platz 3: Flyeralarm

FLYERALARM bietet digitale Visitenkarten mit NFC und QR-Code, die als moderne Schnittstelle zum World Wide Web dienen. Per Smartphone kann die NFC-Karte ausgelesen oder der QR-Code gescannt werden, woraufhin eine individuelle Kontaktseite mit Unternehmensinfos, Social-Media-Links, Werbevideos, Angeboten oder exklusiven Services erscheint. Die Inhalte sind jederzeit schnell aktualisierbar.

Veredelungen wie Prägungen, Relieflack, Stanzungen und aussergewöhnliche Sonderfarben sorgen für optische und haptische Highlights und verstärken die Werbewirkung.

Nachhaltigkeit wird durch Papiere mit FSC®- oder PEFC-Zertifizierung, Naturpapiere wie Gmund Used und 100 % Recyclingpapier unterstützt – ideal für ein umweltbewusstes Firmenimage.

Vorteile von Flyeralarm im Überblick:

Digitale Visitenkarten mit NFC und QR-Code

Grosse Materialvielfalt von klassisch bis aussergewöhnlich

Hochwertige Veredelungen für besondere Effekte

Umweltfreundliche, zertifizierte und nachhaltige Papiere

Flexible und schnelle Aktualisierung digitaler Inhalte

Platz 4: Wir machen Druck

WIRmachenDRUCK ist ein Online-Druckservice, der eine breite Auswahl an hochwertigen Visitenkarten bietet. Kunden können aus zahlreichen Formaten, Papierarten und exklusiven Veredelungen wählen, darunter UV-Lack, Heissfolienprägung oder Duftlack. Die Gestaltung der Visitenkarten ist flexibel möglich – entweder durch einen Online-Designer oder durch den Upload eigener Druckdaten.

Besonderer Fokus liegt auf Qualität, Nachhaltigkeit und einem vielfältigen Angebot, das von klassischen Standardkarten bis hin zu nachhaltigen Varianten aus Recyclingmaterial oder exklusiven Papieren reicht. Die Produktion erfolgt schnell und zuverlässig mit umfassenden Prüfungen der Druckdaten. Ergänzend stehen Zubehör wie Visitenkartenhüllen und Präsentationsboxen zur Verfügung, um die Karten professionell aufzubewahren.

Mit transparenten Preisen, kostenlosem Basis-Datencheck und einer Tiefpreis-Garantie positioniert sich WIRmachenDRUCK als zuverlässiger Partner für individuelle Visitenkarten mit vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten.

Vorteile von Wir machen Druck im Überblick:

Grosse Auswahl an Visitenkarten in verschiedenen Formaten, Materialien und Veredelungen

Professioneller Druck ein- oder beidseitig, in Farbe oder Schwarz-Weiss

Nachhaltige Optionen mit Recycling- und Naturmaterialien verfügbar

Exklusive Materialien wie Leinenstruktur, Kraftkarton oder Plastik-Visitenkarten

Kreative Gestaltungsmöglichkeiten, z. B. figürlich gestanzte oder Klappvisitenkarten

Zahlreiche Veredelungen wie UV-Lack, Heissfolienprägung oder Duftlack für besondere Effekte

Platz 5: diedruckerei.de

Onlineprinters ist eine Online-Druckerei, die sich auf den Druck von Visitenkarten spezialisiert hat. Kunden können aus einer Vielzahl von Produkten wählen, darunter Standard-Visitenkarten, exklusive Papiervarianten, nachhaltige Öko- und Naturpapiere, NFC-Visitenkarten, mehrlagige Multiloft-Karten, Klappvisitenkarten sowie Karten mit partieller Veredelung und Plastikkarten. Die Gestaltung erfolgt einfach online über ein benutzerfreundliches Tool.

Onlineprinters legt Wert auf Qualität, Erfahrung und Service und bietet eine eigene Produktion mit hoher Kontrolle. Die Lieferung erfolgt kostenfrei, und der Shop garantiert ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Vorteile von Onlineprinters auf einen Blick:

Grosse Produktauswahl: Standard, exklusiv, Öko, NFC, Multiloft, Klapp- und Kunststoff-Visitenkarten

Vielfältige Papiersorten für verschiedene optische und haptische Effekte

Verschiedene Veredelungstechniken: UV-Lack, Soft-Touch, partielle Heissfolienprägung

Einfaches Online-Gestaltungstool mit vielen Vorlagen und professionellen Bildern

Wahl zwischen Digital- und Offsetdruck je nach Bedarf und Auflage

In diesen Situationen werden Visitenkarten relevant

Visitenkarten sind in vielen Situationen besonders wichtig, etwa bei Netzwerktreffen, Geschäftskonferenzen oder Messen. Ein konkretes Beispiel dafür ist das Zürich AI Festival, bei dem der persönliche Austausch und das Knüpfen neuer Kontakte im Vordergrund stehen. Hier helfen Visitenkarten, professionell und nachhaltig in Erinnerung zu bleiben.

Auch bei Kundengesprächen, Bewerbungsgesprächen oder Branchenevents sind Visitenkarten ein unverzichtbares Werkzeug, um schnell und unkompliziert Kontaktdaten auszutauschen und einen bleibenden ersten Eindruck zu hinterlassen.

Wenn Visitenkarten auch die Kreativbranche erobern…

Visitenkarten erobern zunehmend auch die Kreativbranche – besonders Künstler nutzen sie, um ihre Arbeit und Persönlichkeit stilvoll zu präsentieren.

In Berlin setzen viele Künstler auf individuelle Visitenkarten, um bei Galerien und Museen in der Hauptstadt einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen.

Darüber hinaus verwenden Kreative aus Bereichen wie Design und Architektur Visitenkarten, um ihre kreative Identität zu unterstreichen. Eine individuelle Gestaltung spielt dabei eine zentrale (und dementsprechend besonders wichtige) Rolle: Sie ermöglicht es, Persönlichkeit, Stil und künstlerische Vision direkt auf der Karte sichtbar zu machen. So werden Visitenkarten zu mehr als blossen Kontaktinformationen: Sie sind ein Ausdruck der künstlerischen Persönlichkeit und helfen dabei, Verbindungen in der Szene aufzubauen. (iw/mc/hfu)