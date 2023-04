Volkswagen Financial Services wählt Oracle als Partner

Braunschweig/Austin – In mehrjähriger Zusammenarbeit mit Oracle hat Volkswagen Financial Services (VWFS), der weltweit grösste Finanzdienstleister der Automobilindustrie, den Grossteil seiner Datenbanken auf Oracle Exadata [email protected] migriert. Die Cloud-Datenbankplattform wird als Managed Infrastructure Service in den eigenen Rechenzentren von Volkswagen Financial Services bereitgestellt.

Oracle ermöglicht es VWFS, Datenbanktechnologien zur Unterstützung und Skalierung geschäftskritischer Systeme zu modernisieren, die für den europaweiten Geschäftsbetrieb des Unternehmens eingesetzt werden. Zugleich behält das Unternehmen als Anwender die Kontrolle über seine Data Governance und erfüllt die geltenden Vorschriften für Datensicherheit und -speicherung.

„Kundenorientierung hat in der Unternehmensphilosophie von VWFS einen sehr hohen Stellenwert. Diese Ansicht gilt für die IT selbst, aber natürlich auch für unsere IT-Anwendungen. Hohe Leistung und Hochverfügbarkeit unserer Systeme sind für unseren Geschäftserfolg von grundlegender Bedeutung. Als die Entscheidung für den Einsatz von Oracle Exadata [email protected] fiel, hatte ich keinerlei Zweifel, dass uns dies bei der Erfüllung unserer Leistungs- und Effizienzziele unterstützen werde“, so Matthias Knappstein, Head of IT Operations Volkswagen Financial Services. „Mit Oracle Exadata [email protected] waren wir in der Lage, geschäftskritische Systeme schnell in eine Cloud-Infrastruktur zu migrieren und gleichzeitig sicherzustellen, dass wir die volle Kontrolle über unser Datenmanagement behalten und die Daten nah bei unseren Kunden sind. Oracle bietet uns eine hoch skalierbare Plattform, die uns die Flexibilität verschafft, zu expandieren und dem schnellen Wachstum sowie der Diversifizierung unseres Geschäfts gerecht zu werden.“

Nach der Migration von der vorherigen On-Premises-Umgebung konnte VWFS mit Oracle Exadata [email protected] die Leistung und Verfügbarkeit von Kern-Services erheblich verbessern, inklusive einer Reduzierung der Latenzzeiten für kritische Anwendungen um bis zu 60 Prozent und einer Beschleunigung von Datenanalyseprozessen um mehr als 50 Prozent. Darüber hinaus beinhaltet Oracle Exadata [email protected] die Basis für eine Automatisierung des Datenmanagements, die VWFS geholfen hat, die betriebliche Effizienz zu steigern.

„Die Finanzdienstleistungsbranche entwickelt sich rasant weiter und verfolgt das Ziel, neue Technologien einzuführen, die die Vorschriften zur Datensouveränität und -sicherheit erfüllen“, so Richard Smith, Executive Vice President, Technology, EMEA, Oracle. „Oracle Exadata [email protected] bietet VWFS eine überragende Datenbankleistung und -verfügbarkeit für die Bereitstellung und Skalierung einer breiten Palette geschäftskritischer Dienste. Gleichzeitig ermöglicht die Lösung es dem Unternehmen, die strengen Anforderungen an die Datensouveränität zu erfüllen. Unser verteilter Cloud-Ansatz versetzt Kunden wie Volkswagen Financial Services in die Lage, Daten und Anwendungen dort vorzuhalten, wo sie benötigt werden – nur ein Grund, warum wir eine grosse Nachfrage nach Oracle Exadata [email protected] aus dem Segment Finanzdienstleistungen und weiteren hochregulierten Branchen auf der ganzen Welt verzeichnen.“ (Oracle/mc)