wealthpilot gewinnt Europe FinTech Award 2023 in der Kategorie WealthTech of the Year

München – Das Technologieunternehmen wealthpilot wurde bei den Europe FinTech Awards 2023 als WealthTech of the Year ausgezeichnet. Der Award wird an Unternehmen verliehen, die wichtige technologische Fortschritte in den Bereichen Vermögensverwaltung, Investment- und Finanzdienstleistungen erzielt haben.

wealthpilot hat es sich zum Ziel gesetzt, Banken, Vermögensverwaltern und -beratern auf Basis einer SaaS-Plattform eine Symbiose aus digitaler und persönlicher Vermögensberatung im Sinne des hybriden Vermögensmanagements zu ermöglichen.

Die Jury des Europe FinTech Awards, zu der hochkarätige Experten wie Christopher Sier, Jan Boehm und Kevin Hackl gehören, hatte die schwierige Aufgabe, aus Hunderten von Einreichungen die besten Unternehmen auszuwählen. Letztendlich wurde wealthpilot in der Kategorie WealthTech of the Year ausgezeichnet Die Begründung der Jury: wealthpilot macht das Finanzmanagement zugänglich, indem es die Vorteile der hybriden Vermögensmanagements nutzt.

„Diese Auszeichnung ist eine grosse Bestätigung für die Entwicklung unserer digitalen Vermögensplattform und unseres Engagements, unseren Kunden das bestmögliche hybride Vermögensmanagement anzubieten.», sagt Stephan Schug, Co-CEO von wealthpilot. „Wir werden weiterhin hart arbeiten, um unsere SaaS-Plattform weiterzuentwickeln und unseren Kunden einen erstklassigen Service zu bieten.»

Über wealthpilot

Die wealthpilot GmbH mit Sitz in München und Graz ist ein schnell wachsendes Technologieunternehmen und liefert eine digitale Infrastruktur für die persönliche Vermögensberatung der Zukunft. Die Software-as-a-Service-Plattform (SaaS) ist eine der führenden Lösungen im hybriden Vermögensmanagement und ermöglicht Banken, Vermögensverwaltern und -beratern eine Symbiose aus digitaler und persönlicher Vermögensberatung. wealthpilot wird für die Betreuung von rund 195 Mrd. Euro an Vermögenswerten eingesetzt (Stand Juni 2023).

Mehr Informationen unter: https://wealthpilot.com/de