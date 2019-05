Wechsel an der Spitze von Green

Lupfig – Beim Aargauer Rechenzentrumsanbieter und Provider Green kommt es zu einem Wechsel an der Unternehmensspitze. Der bisherige CEO Frank Boller tritt auf Ende 2019 zurück und übergibt per 1. Juli 2019 die operative Führung der beiden Unternehmensteile Green Datacenter AG und green.ch AG seinem Nachfolger Roger Süess. Dieser war zuvor Managing Director bei der UBS, wo er als Head Cloud Business Office für die Cloud-Strategie und deren Umsetzung verantwortlich zeichnete. Zudem trug er bei der Grossbank die Verantwortung für die Infrastruktur-Regionen Schweiz und EMEA.

Roger Süess besitzt rund zwanzig Jahre Bank-IT Erfahrung in leitenden Funktionen bei der UBS und davor bei der Credit Suisse im Bereich Cloud, IT-Infrastruktur, IT-Architektur und IT-Innovation. Dazu kommen Stationen in der Industrie, sowie Tätigkeiten als Consultant. Der 45-jährige verfügt über einen Bachelor in Elektrotechnik und Informationstechnologien der Hochschule Rapperswil (HSR). Roger Süess ist wohnhaft im Kanton Aargau und kann auf ein umfangreiches, internationales Netzwerk zurückgreifen.

Frank Boller verlässt Green auf Ende des Jahres, um Zeit für neue Verwaltungsratsmandate zu gewinnen und so verstärkt strategisch aktiv zu sein. Unter seiner Leitung konnte die Gruppe unter anderem das Rechenzentrumsgeschäft stark ausbauen. So wurde das Flächenangebot mit der Akquisition eines Finanz-Rechenzentrums in Schlieren und einem Neubau in Lupfig um über vierzig Prozent gesteigert. (Green.ch/mc/pg)

Green.ch