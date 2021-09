Weitsichtiger Generationenwechsel bei Inventx

Chur – Die Inventx AG, seit über 10 Jahren verlässliche IT-Partnerin und Enablerin der digitalen Transformation der Schweizer Finanz- und Versicherungsindustrie, wird ab 1. Januar 2022 unter neuer Führung stehen: Gregor Stücheli und Hans Nagel übergeben die Geschäftsführung an den derzeitigen COO Pascal Specht-Keller. Die beiden Gründer und Inhaber werden die Geschicke ihres Unternehmens als Verwaltungsratspräsident und Vize strategisch weiterführen, während mit Pascal Specht-Keller die nächste Generation das operative Ruder übernimmt.

Gregor Stücheli und Hans Nagel hatten die Inventx 2010 gegründet und sie seither zu einem gewichtigen Player im Schweizer Finanz-IT-Markt aufgebaut. Jede dritte Kantonalbank in der Schweiz, dazu Vermögensverwalter, Regional- und Privatbanken sowie Wirtschaftsprüfer beziehen Services von Inventx. Mit innovativen Angeboten wie etwa der ix.Cloud oder der ix.OpenFinancePlattform wird nicht nur die Finanzbranche bedient, sondern auch der Versicherungs- sowie Krankenversicherungsmarkt.

Die beiden Unternehmer, die im Jahr 2020 dank visionärer Co-Leadership für den «EY Entrepreneur of the Year» nominiert waren, übergeben nun die operative Gesamtverantwortung für die Inventx per 01. Januar 2022 an Pascal Specht-Keller. Gregor Stücheli und Hans Nagel werden sich in ihren Funktionen als Präsident und Vizepräsident des Verwaltungsrats neben der strategischen Führung des Unternehmens weiterhin mit ihrem Know-how, ihrem Netzwerk und ihrer Erfahrung in die Inventx einbringen. Sie werden wie bis anhin Kundennähe verkörpern und die Inventx-Werte Swissness, Interaktion, Innovation im Dialog mit Bestandskunden vorleben. Die beiden Gründer setzen weiterhin auf eine klare Inhaberstrategie und bleiben Mehrheitsaktionäre der Inventx, an der neben den beiden Gründern auch Mitarbeitende des Kaders beteiligt sind.

Pascal Specht-Keller war Anfang 2021 als COO zur Inventx mit ihren mehr als 300 Mitarbeitenden gestossen und hatte die Verantwortung für die komplette Leistungserbringung über die drei Bereiche Technology Services, Financial Services und Insurance Services übernommen. In seiner neuen Rolle als CEO wird Pascal Keller weiterhin eng mit Gregor Stücheli und Hans Nagel sowie der gesamten – bereits im laufenden Jahr «verjüngten» (https://bit.ly/39ce0AT) – Geschäftsleitung der Inventx zusammenarbeiten und so das weitere Wachstum des Unternehmens sicherstellen.

Gregor Stücheli ist stolz auf die weitsichtige und nachhaltige Nachfolgeregelung: «Inventx ist eine Erfolgsgeschichte und in dieser wird ein neues Kapitel aufgeschlagen. Wir haben frühzeitig den Generationenwechsel an der Spitze eingeleitet und fokussieren nun auf die Verwaltungsratsrolle, um mit genügend Vorlauf den Wechsel strategisch zu begleiten. Pascal hat in seinem Jahr als COO bewiesen, dass er unsere Unternehmenskultur und unsere hohe Kundenorientierung verinnerlicht hat, um die Firma basierend auf unseren Grundwerten erfolgreich weiterzuentwickeln. Wir bleiben voll engagiert und unsere Kunden können versichert sein, dass sie weiterhin von unseren Erfahrungen und unserem Commitment profitieren können.»

Hans Nagel ergänzt: «Die Übergabe der Verantwortung an eine jüngere Generation wird die Agilität und Dynamik der Inventx weiter steigern. In Pascals Verantwortung gemeinsam mit dem Management wird es liegen, das Unternehmen als Arbeitgeber noch attraktiver für junge Talente zu machen, noch innovativer und skalierbarer zu werden und Bestandes- wie auch Neukunden wie bis anhin mit der gewohnt hohen Dienstleistungsqualität sowie der gelebten Kundennähe in der digitalen Transformation der Finanz- und Versicherungsindustrie zu unterstützen.»

Der designierte CEO der Inventx bringt dafür die besten Voraussetzungen mit. Der ehemalige Google-Manager mit umfassendem Know-how von Enterprise- und Cloudlösungen sowie breitem Beratungshintergrund hat sich in den vergangenen neun Monaten erfolgreich mit der Optimierung der Leistungserbringung sowie der Weiterentwicklung des auf die Schweizer Finanzindustrie zugeschnittenen Cloud-Portfolios der Inventx befasst. Er hat als COO bereits grosse Teile des Unternehmens geführt und die Inventx-Kultur aktiv mitgeprägt. (Inventx/mc/ps)