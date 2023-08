Wie kann man mit Esim weltweit günstig telefonieren und surfen?

Mobilfunk und Surfen im Ausland können sehr teuer sein. Wer über lange Distanzen Kontakt halten will, braucht einen Mobilfunkservice, der ein spezialisiertes Tarifsystem anbietet. Für die Internetnutzung auf Reisen bietet sich deshalb der Service von Esim an. Der Esim-Tarif für Länder und Regionen ermöglicht es, auf Reisen zu attraktiven Preisen Kontakt zu halten.

Mit einer internationalen Esim-Karte gehören hohen Handyrechnungen wegen Auslandsgebühren der Vergangenheit an. Im Folgenden erfahren Sie, wie dieser Service funktioniert.

Roaming-Gebühren zuverlässig vermeiden

Mit Esim können Sie im Ausland telefonieren, ohne dass Roaming-Gebühren und hohe Rechnungen anfallen. Mit einer Esim-Karte lässt sich das Smartphone innerhalb einer Minute passend konfigurieren. Schon können Sie zu einer günstigen Flatrate im Ausland telefonieren. Zum Surfen wird für die verschiedensten Reiseziele ein hohes Datenvolumen zur Verfügung gestellt. Ihre aktuelle SIM Karte können Sie einfach behalten, um weiterhin Anrufe zu empfangen. Der Service von Esim steht für viele Länder rund um den Globus zur Verfügung. Unter anderem für:

Türkei

Thailand

Ägypten

USA

Schweiz

Kanada

Australien

Algerien

Bulgarien

Die Vorteile der Esim-Tarife

Sie möchten von einer Reise nach Thailand (?) oder Ägypten (?) zu erträglichen Kosten nach Hause telefonieren? Der länderspezifische Service von Esim Thailand macht es möglich. Sie wählen eine Esim-Karte für Ihr Reiseziel aus und können entspannt in den Urlaub starten. Das Esim-System zeichnet sich durch eine leichte Verwendung aus. Die erforderliche Einrichtung des Geräts erfolgt durch das Scannen eines QR-Codes. Dabei ist es gleichgültig, ob die Einrichtung bereits zu Hause oder erst im Zielland erfolgt. Die Esim-Karten sind mit einem unbegrenzten Datenvolumen ausgestattet, damit Sie unterwegs keine Aufladung vornehmen müssen. Mit einer Esim-Karte können Sie Ihre WhatsApp Nummer behalten. So können Sie mit Ihren Kontakten kommunizieren, als ob Sie zu Hause wären. Darüber hinaus profitieren Sie bei Esim von einem kompetenten Kundenservice, der rund um die Uhr per E-Mail oder Chat erreichbar ist.

Telefonie-Service auch für längere Auslandsaufenthalte

Esim ermöglicht es Ihnen, im Ausland das beste Netz zu nutzen und zu attraktiven Kosten in die Heimat zu telefonieren. Damit können Sie sich für einen Kurztrip wie für eine Urlaubseise optimal vorbereiten. Der länderspezifische Esim-Service kann für variable Zeiträume gebucht werden: Für fünf bis zehn Tage ebenso wie für 15, 20, 60 oder 90 Tage.

Wie wird der Esim-Service zum Telefonieren im Ausland eingerichtet?

Zuerst überprüfen Sie, ob Ihr Smartphone für den Esim-Service kompatibel ist. Das trifft auf die Modell Apple iPhone XR, XS, XS Max, 11, 12, 12 Pro und 12 Pro Max, and Google Pixel 3 zu. Die Kompatibilität kann direkt auf der Website von Esim getestet werden. Erwerben Sie dann eine Esim-Prepaid-Karte mit einem passenden Service für Ihr Reiseziel im Online Shop. Im Anschluss scannen Sie einfach den mitgelieferten QR-Code. Danach schalten Sie in den Handyeinstellungen das Datenroaming ein. Nun können Sie im Zielland unbegrenzt surfen und telefonieren, ohne Ihre herkömmliche SIM-Karte wechseln zu müssen. (Holafly/mc/hfu)