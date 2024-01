Wie wichtig gute Internet Security für moderne Unternehmen wirklich ist

Berlin – Endlich ist es soweit: Das Unternehmen ist gegründet und Ideen sind ausreichend vorhanden. Alle Planungen sind abgeschlossen. Doch haben Sie dabei auch an einen guten Schutz vor Cyberangriffen gedacht? Heute gibt es gute VPN Lösungen für Unternehmen, aber oftmals braucht es auch noch mehr als das.

Selbst dann, wenn Ihr Unternehmen von in den „Kinderschuhen“ steckt und Sie die ersten Schritte unternommen haben, heisst es nicht, dass Sie vor Angriffen aus dem Cyberbereich sicher sind. Aus diesem Grund ist es mehr als wichtig, dass sie vom ersten Tag an gut geschützt sind. Weiterhin sollte bekannt sein, dass es nicht nur um die Zerstörung von Technik und Geräten geht, sondern auch um die Konsequenzen für Sie als Mitarbeiter oder gar Geschäftsführer. Sicherheit hat somit einen hohen Standard in jedem Unternehmen. Wie Sie dies umsetzen können und auf was Sie achten sollten, erfahren Sie hier.

Cyberrisiken immer im Blick

Wer ein Unternehmen von Bestand führen möchte, braucht nicht nur gute Ideen und qualifizierte Mitarbeiter, sondern muss auch ein Händchen für die Sicherheit im Cyberbereich haben. Alles muss stets im Blick sein und es sollte vermieden werden, gewissen Dinge zu ignorieren, oder gar zur Seite zu schieben. Das ist besonders in Krisenzeiten sehr wichtig. Hier neigen wir dazu, gewisse Veränderung zu übersehen oder gar auf später zu verschieben. Das kann in diesem Bereich das Ende eines Unternehmens bedeuten.

Funktionieren kann es nur, wenn die Cybersicherheit auch dann überprüft wird, wenn es dem Unternehmen nicht gut geht. Machen Sie als Geschäftsführer eine Bestandsaufnahme und haben Sie stets im Blick, wie es um die Datensicherheit steht. Gab es verdächtige Mails oder gar Zugriffe auf den Server? Fragen, die wichtig sind und in regelmässigen Abständen beantwortet werden müssen. Kurzum: Finden Sie heraus, ob eine Bedrohungslage besteht.

Regelmässige Datensicherung

Es bedeutet zwar fast immer einen gewissen Mehraufwand, aber zur Cybersicherheit gehört auch die Sicherung aller wichtiger Daten. Das sollte bei besonders sensiblen Schriftstücken jeden Tag erfolgen, aber wenigstens einmal in der Woche geschehen.

Hierbei können externe Festplatten helfen, die unter Verschluss gehalten werden. Aber Vorsicht: Wird eine Datensicherung vorgenommen, sollte diese auch überprüft werden. Wurde wirklich alles übernommen? Wenn ja, dann können Sie sich vorerst entspannt zurücklehnen. Tragen Sie aber bitte auch dafür Sorge, dass derlei Datenträger nur für die Mitarbeiter zugänglich sind, die sie auch wirklich brauchen.

Kein Sicherheitsupdate verschieben

Heute ist die Zeit knapp, lieber erst morgen. Genau diese Gedanken können unter Umständen das Ende für ein Unternehmen bedeuten. Sobald ein Update im Sicherheitsbereich zur Verfügung steht, muss es auch gemacht werden. Bitte nicht aufschieben, sondern sofort durchführen, auch wenn es eine Verlängerung der Arbeitszeit bedeutet.

Sichere Passwörter

Um Daten und auch gewisse Programme vor fremden Zugriffen zu schützen, braucht es natürlich Passwörter. Das ist im privaten Bereich Gang und Gebe, aber auch für ein Unternehmen an der Tagesordnung.

Hier gilt: Wählen Sie nie die gleichen Passwörter. Es ist zwar nicht immer leicht, doch jedes Programm braucht hier sein eigenes Wort zum Schutz. Dabei ist auch die Schreibweise wichtig. Versuchen Sie, Passwörter nie zu einfach zu wählen. Achten Sie auf Gross- und Kleinschreibung, wählen Sie zusätzlich Sonderzeichen und ähnliches. Je komplizierter das Wort, desto höher der Schutz.

Kleiner Hinweis: Bitte verzichten Sie auch darauf, sich diese Wörter aufzuschreiben. Das ist besonders für sehr sensible Firmendaten wichtig. Im besten Fall merken Sie sich die Passwörter. Was in Ihrem Kopf ist, kann so schnell von keinem Unbefugten herausgefunden werden.

E-Mails genau anschauen und Anrufe bewerten

Sie haben plötzlich eine Mail bekommen, deren Absender Sie überhaupt nicht zuordnen können? Dann ist Öffnen Sie diese bitte nicht. Versuchen Sie erst herauszufinden, was wirklich dahintersteckt. Cyberkriminelle machen natürlich auch vor Unternehmen nicht Halt und werden immer gerissener. Es reicht an dieser Stelle schon ein Klick und das Chaos beginnt.

Das Gleiche gilt natürlich für Anrufe. Werden Sie dort aufgefordert, gewisse Daten anzugeben oder Unterlagen zu senden, ist absolute Vorsicht geboten. Informieren Sie sich auch hier, ob es sich bei diesem Anrufer um einen seriösen Kunden handelt, oder es ein Betrüger sein könnte.

Schon bei der kleinsten Unsicherheit müssen Sie aufpassen und weitere Nachforschungen einholen.

Schulungen von Mitarbeitern

Natürlich können Geschäftsführer nicht überall sein. Ein Unternehmen wächst somit natürlich auch mit seinen Mitarbeitern. Es ist wichtig, dass es hier Schulungen gibt, die Fertigkeiten festigen und neue entstehen lassen. Das gilt natürlich auch im Bereich der Internet Security. Hier gibt es ständig Updates, die gekannt und bewusst eingesetzt werden müssen.

Besonders wichtig ist, bei neuen Mitarbeitern die Schulungen nicht zu vergessen und so schnell wie möglich ein solche in die Wege zu leiten.

Gefahr nicht unterschätzen

Ein modernes Unternehmen denkt nicht nur an wichtige Firmendaten, sondern auch an den Mitarbeiter. Kommt es zu einem Vorfall, können im schlimmsten Fall nicht nur sensible Firmendaten verlorengehen, sondern auch der persönliche Bereich eines Menschen in Gefahr geraten. Wird z. B. von außen und unbefugt auf eine bestimmte Personalakte zugegriffen, kann dies folgende haben für:

Die Identität des Menschen

Gefahr für das Konto durch Passwort- oder Pindiebstahl

Verlorengehen persönlicher Dateien

Vollständiger Verlust des privaten Lebens

Natürlich muss nicht alles in Gefahr sein und einige Dinge spielen nur in extremen Fällen eine Rolle. Es ist aber wichtig, sich dies vor Augen zu führen und heute und in der Zukunft mit ruhigen Gewissen ein modernes Unternehmen führen zu können, dass Bestand hat.

Regelmäßig informieren

Selbstverständlich muss ein Unternehmen sich nicht jeden Tag aufs Neue über Aktualisierungen informieren.

Oftmals erhalten Firmen hier von ganz allein Updates zu den unterschiedlichsten Bereichen. Dennoch kann es helfen und unterstützend wirken, wenn Sie selbst einen Blick riskieren und wie schon zu Anfang beschrieben, regelmäßige Bestandsaufnahmen durchführen.

Auf diese Weise können Sie nicht nur Ihr Unternehmen, sondern auch Mitarbeiter schützen, die es Ihnen sicherlich danken werden. Aus diesen Feststellungen wird klar, selbst die modernste Technik schützt nicht immer vor Eingriffen von aussen und so ist es wichtig, auch hier nachzuhelfen und alle wichtigen Massnahmen zu ergreifen. Ganz gleich, wie neu und gut ausgerüstet eine Firma auch ist. (FA/mc/hfu)