Adnovum stärkt Cybersecurity und richtet Solutions neu aus

Zürich – Das Schweizer Software-Unternehmen Adnovum stellt sein Cybersecurity-Geschäft neu auf und führt «Cybersecurity Services» künftig als eigenständige Geschäftseinheit. Samuel Bärfuss wurde zum Managing Director der neuen Einheit ernannt. Parallel dazu wird die Geschäftseinheit «Solutions» unter der Leitung von Matthias von Arx erweitert und auf die Entwicklung und Vermarktung neuer innovativer Lösungen ausgerichtet.

Mit der Übernahme der Schweizer IT-Dienstleister Koch IT und iSPIN hat Adnovum seine Cybersecurity-Kompetenzen Anfang dieses Jahres gezielt ausgebaut. Koch IT wurde im April im Rahmen einer Absorptionsfusion in Adnovum integriert und ist seither Teil des Public-Sector-Teams. Im Zuge der Eingliederung von iSPIN bündelte das Unternehmen weiter per 1. Mai 2026 seine Cybersecurity-Angebote in der Geschäftseinheit «Cybersecurity Services».

Samuel Bärfuss neu Managing Director «Cybersecurity Services»

Die Leitung der neuen Geschäftseinheit übernimmt Samuel Bärfuss, CEO von iSPIN. Er ist seit 1. Mai 2026 Teil des globalen Leadership Teams der Adnovum-Gruppe, zu der seit Anfang Jahr auch iSPIN gehört.

Samuel Bärfuss verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Leitung von Cybersecurity-Projekten und -Dienstleistungen, unter anderem als CEO von iSPIN und Koch IT. Ausserdem engagiert er sich als Dozent für digitale Transformation am Institut für Management und Weiterbildung der Fachhochschule Graubünden (FHGR).

Starke Nachfrage nach integrierten Cybersecurity-Angeboten

Matthias von Arx, Managing Director «Solutions», zur Etablierung des Bereichs «Cybersecurity Services» als eigen­ständige Einheit: «Insbesondere bei sicherheits­sensiblen Kunden sehen wir ein starkes Bedürfnis nach integrierten Cyber­security Services aus einer Hand. Mit der Akquisition von iSPIN haben wir unser Angebot gezielt erweitert und unterstützen unsere Kunden künftig entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Mit Samuel Bärfuss übernimmt ein ausgewiesener Experte die Leitung dieses für uns strategisch wichtigen Bereichs.»

Samuel Bärfuss zu seiner neuen Aufgabe: «Gemeinsam mit den Teams von Adnovum und iSPIN werden wir unsere Cybersecurity-Expertise bündeln und unser Angebot gezielt weiterentwickeln, um den spezifischen Anforderungen des Markts gerecht zu werden.»

Neuausrichtung von «Solutions»

Die Geschäftseinheit «Solutions» unter der Leitung von Matthias von Arx wurde per 1. Mai 2026 um die Bereiche Innovation und Marketing erweitert und in «Solutions & Marketing» umbenannt. Die Einheit ist neu auf die Entwicklung und Vermarktung von Lösungen ausgerichtet und umfasst Inkubationsprojekte in den Bereichen KI und e-ID sowie eine Managed Services Factory.

Cybersecurity-Angebot um wichtige Bausteine erweitert

Reto Isenegger, Verwaltungsrat und Interim-CEO von Adnovum, zur neuen Organisation: «Die Akquisition von Koch IT und iSPIN hat unser Cybersecurity-Angebot um wichtige Bausteine erweitert. Mit der neuen Organisationsstruktur schaffen wir die Basis dafür, unsere Cybersecurity Services weiter auszubauen und gleichzeitig die Entwicklung und Vermarktung neuer Lösungen voranzutreiben.» (Adnovum/mc)