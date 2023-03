Wisekey macht vorwärts mit Spin-off-Plänen des Halbleiter-Geschäfts

Genf – Das Cybersecurity-Unternehmen Wisekey kommt mit der geplanten Teilabspaltung seines Halbleitergeschäft voran. Ein von der hundertprozentigen Tochtergesellschaft Sealsq eingereichtes Registrierungsformular sei von der US-Börsenaufsicht SEC akzeptiert worden, teilte Wisekey am Donnerstag mit.

Das Halbleitergeschäft soll separat an die US-Börse Nasdaq gebracht werden, wie bereits seit Mitte Februar bekannt ist. Zunächst will Wisekey 100 Prozent der Sealsq-Aktien der Klasse F halten. 20 Prozent der Sealsq-Aktien sollen dann als Sachdividende an die Inhaber der an der Schweizer Börse kotierten Wisekey-Aktien der Klassen A und B sowie an die Besitzer der ADS (American Depositary Share) ausgeschüttet werden.

Die Transaktion werde voraussichtlich am oder um den 10. Mai 2023 abgeschlossen – vorbehaltlich regulatorischer Genehmigungen, hiess es am Donnerstag. Am 27. April soll dazu eine ausserordentliche Generalversammlung stattfinden. Die Einladung erfolgt noch. (awp/mc/ps)