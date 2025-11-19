Wisekey will Firmensitz von Schweiz auf Britische Jungferninseln verlegen

Zug – Der Cybersecurity-Anbieter Wisekey plant, seinen Sitz von der Schweiz auf die Britischen Jungferninseln (BVI) zu verlegen. Das Unternehmen beabsichtigt, diesen Schritt durch eine grenzüberschreitende Fusion mit einer Tochtergesellschaft vor Ort umzusetzen.

Ziel der Umstrukturierung sei es, eine flexiblere Unternehmensstruktur zu schaffen, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstagabend. Ausserdem soll der Schritt den Zugang zu internationalen Kapitalmärkten erleichtern und künftiges Wachstum sowie strategische Akquisitionen unterstützen.

Die Aktien von Wisekey sollen danach an der SIX Swiss Exchange und der Nasdaq gehandelt werden. Das Unternehmen will seinen operativen und steuerlichen Sitz weiterhin in Genf behalten.

Der Vorschlag unterliegt laut den Angaben verschiedenen Bedingungen, darunter der Genehmigung durch die Regulierungsbehörden und die Aktionäre. Letztere sollen im ersten Quartal 2026 an einer ausserordentlichen Generalversammlung darüber abstimmen. Details zu einem geplanten Aktientausch im Rahmen der Fusion werden davor mitgeteilt. (awp/mc/ps)