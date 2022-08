YOO: Digitale Partnerschaft mit der Baloise Session

Die YOO AG

ist eine Nordwestschweizer Digitalagentur mit Sitz in Basel. Sie berät und unterstützt ihre Kundschaft in Digitalisierungsfragen und entwickelt mit Passion und Engagement wertschöpfende digitale Lösungen. Die YOO beschäftigt 40 Mitarbeitende: neugierige Visionärinnen, innovationshungrige Techniker, rationale Pragmatikerinnen und heissblütige Ästheten — fasziniert von den unendlichen digitalen Möglichkeiten. Gegründet wurde das Unternehmen 2008 von Laurin Stoll und ist nach wie vor inhabergeführt. www.yoo.digital



Baloise Session – Where the Magic Happens

Seit 37 Jahren treten jeden Herbst nationale und internationale Topstars an der Baloise Session auf. Rund 20’000 Musikliebhaberinnen und -liebhaber besuchen die Konzertabende in der Event Halle der Messe Basel mit je nur 1’500 Sitzplätzen. Der intime Rahmen, die besondere Clubtischbestuhlung mit Kerzenlicht und die Nähe zu den Stars machen den Konzertbesuch zu einem einzigartigen Musikerlebnis. www.baloisesession.ch