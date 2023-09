Zumtobel treibt digitale Transformation mit IT-Partner Kyndryl voran

Wien – Die Zumtobel Group, ein international führender Anbieter von ganzheitlichen Lichtlösungen in Österreich, hat die Kyndryl Austria GmbH (Kyndryl) – Teil der Kyndryl Group – einem der weltweit größten Anbieter von Technologie-Infrastrukturdienstleistungen, beauftragt, ihre SAP Basis, die technische Landschaft, in der SAP-Systeme betrieben werden, in einer flexiblen und überwachten Betriebsumgebung zu betreiben.

Im Rahmen der Zusammenarbeit migrierte Kyndryl bereits erfolgreich den SAP-Betrieb der Zumtobel Group aus dem Rechenzentrum in Dornbirn in die Kyndryl-Rechenzentren in Wien und stellte gleichzeitig die wichtigsten Geschäftsanwendungen auf SAP S/4HANA* um. Dies hilft der Zumtobel Group dabei, viele der Kerngeschäftsprozesse zu digitalisieren, zu automatisieren, zu rationalisieren und zu beschleunigen sowie die Markteinführungszeit für neue Beleuchtungslösungen zu verkürzen, um ein effizienteres und umweltfreundlicheres Beleuchtungsgeschäft zu fördern.

„Inmitten der sich verändernden Beleuchtungs-Branche ergeben sich neue Nischen wie zum Beispiel Lichtsteuerungssysteme und andere IT-basierte Beleuchtungsdienstleistungen. Um diese Chancen zu nutzen, müssen wir als Unternehmen flexibel und rasch reagieren können», sagt Christoph Heiss, CIO der Zumtobel Group. „Wir sind fest davon überzeugt, dass unser Unternehmen durch die Nutzung von Managed IT Services von Branchenführern wie der Kyndryl Group die Qualität und das Nutzungserlebnis für -Kundinnen und Kunden der Zumtobel Group steigern kann. Wir sind zuversichtlich, dass die Verlagerung unserer SAP-Landschaft in die Rechenzentren von Kyndryl unserem Team den nötigen Freiraum verschafft, um schnell auf sich verändernde Marktanforderungen zu reagieren und unsere Strategie zur Steigerung des Marktanteils umzusetzen.»

„Österreichs führenden Unternehmen wollen wir ein vertrauensvoller Partner sein, indem wir ihre kritische IT-Infrastruktur verwalten und sichern. In der Zusammenarbeit mit unseren Kunden unterstützen wir sie bei der Entwicklung von Innovationen, die für ihren nachhaltigen Erfolg unerlässlich sind», so Maria Kirschner, Vice President und General Manager für die Region Kyndryl Alps. „Die Managed IT Infrastructure Services von Kyndryl helfen der Zumtobel Group dabei, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Lichtlösungen konzipiert, erlebt und verwaltet werden.»

Die End-to-End Managed IT Infrastructure Services von Kyndryl tragen dazu bei, dass neue Anwendungen einfach, zugänglich und schnell implementiert werden können, um veränderte Geschäftsanforderungen zu unterstützen. Kyndryl’s proaktives 24-Stunden-Überwachung und -Wartung der SAP-Umgebung von Zumtobel trägt ebenfalls dazu bei, unerwartete IT-bezogene Ausgaben zu reduzieren. (Kyndryl/mc/hfu)