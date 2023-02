1,2 Millionen Samen, eingefroren für den Notfall – auf Spitzbergen

An einem der kältesten Orte der Erde lagert das Saatgut von Pflanzen aus allen Teilen der Welt. Zum 15. Jubiläum kommen nun Tausende Proben dazu – auch aus Deutschland.

Der globale Saatguttresor auf Spitzbergen ist 15 Jahre alt geworden. Anlässlich des Jubiläums wurden am Sonntag Dutzende Boxen mit neuen Saatgutproben am Flughafen von Longyearbyen offiziell registriert, die im Laufe der vergangenen Tage auf der Inselgruppe im hohen Norden Norwegens angekommen waren. Sie sollen am Dienstag in der weltweit einzigartigen Anlage eingelagert werden.

