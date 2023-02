ARTE und Das Erste zeigen bildstarke, vierteilige Dokumentation über Nord- und Ostsee

Strassburg – Die atemberaubend schönen Aufnahmen der vierteiligen Dokumentation «Unsere Meere: Die Nordsee. Die Ostsee.» lassen das ARTE-Publikum die Wasser- und Küstenwelt der Meere ganz neu erleben und geniessen.

Drei Jahre lang drehte der für seine Unterwasseraufnahmen bekannte Dokumentarfilmer Thomas Behrend mit seinem Team in Nord- und Ostsee und fing spektakuläre Szenen ein: Zum Teil nie zuvor gefilmte Verhaltensweisen von Unterwassertieren werden genauso gezeigt, wie die spannenden Abenteuer und Dramen, die sich tagtäglich in der Welt der Meere abspielen. Dabei klammert die Serie die vielfältigen Bedrohungen von Nord- und Ostsee nicht aus. So entstand mit «Unsere Meere» eines der bislang umfangreichsten und bildstärksten Filmdokumente über diese einzigartigen Lebensräume.

«Unsere Meere: Die Nordsee. Die Ostsee.» ist eine Produktion von Blue Planet Film, ARTE, NDR Naturfilm/Doclights, WDR und Terra Mater Studios. Zu sehen ist diese am Donnerstag, 16. und Donnerstag, 23. Februar 2023, jeweils ab 20.15 Uhr auf ARTE und ab 6. März 2023, montags um 20.15 Uhr im Ersten.

Der Schauspieler Axel Milberg, der als «Tatort»-Kommissar an der Ostsee ermittelt, leiht der Erzählung seine Stimme. (mc/pg)