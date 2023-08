Kaiserpinguine wegen Verlust von Meereis vom Aussterben bedroht

Cambridge – Kaiserpinguinkolonien erlebten in einer Region der Antarktis, in der das Meereis im Jahr 2022 vollständig verschwunden war, einen noch nie dagewesenen Brutausfall. Diese Entdeckung stützt die Vorhersage, dass über 90 % der Kaiserpinguin-Kolonien bis zum Ende des Jahrhunderts quasi ausgestorben sein werden, wenn man die derzeitigen Trends der globalen Erwärmung zugrunde legt.

In einer neuen Studie, die heute in der Zeitschrift Communications Earth & Environment veröffentlicht wurde, erörterten Forscher des British Antarctic Survey die hohe Wahrscheinlichkeit, dass in vier der fünf bekannten Kaiserpinguinkolonien in der zentralen und östlichen Bellingshausensee keine Küken überlebt haben. Die Wissenschaftler untersuchten Satellitenbilder, die den Verlust des Meereises an den Brutplätzen zeigten, lange bevor die Küken wasserfeste Federn entwickelt hätten.

Kaiserpinguine sind die meiste Zeit des Jahres, von April bis Januar, auf stabiles Meereis angewiesen, das fest mit der Küste verbunden ist («landfestes» Eis). Sobald sie an ihrem gewählten Brutplatz angekommen sind, legen die Pinguine im antarktischen Winter von Mai bis Juni Eier. Die Eier schlüpfen nach 65 Tagen, aber die Küken werden erst im Sommer, zwischen Dezember und Januar, flügge.

Anfang Dezember 2022 hatte die antarktische Meereisausdehnung den bisherigen Tiefststand von 2021 erreicht. Am stärksten war der Verlust in der zentralen und östlichen Bellingshausen-See westlich der Antarktischen Halbinsel, wo das Meereis im November 2022 zu 100 % abnahm.

Seit 2016 hat die Antarktis die vier Jahre mit der geringsten Meereisausdehnung in der 45-jährigen Satellitenaufzeichnung erlebt, wobei die beiden niedrigsten Jahre 2021/22 und 2022/23 waren. Zwischen 2018 und 2022 waren 30 % der 62 bekannten Kaiserpinguin-Kolonien in der Antarktis von einem teilweisen oder vollständigen Verlust des Meereises betroffen.

Kaiserpinguine haben in der Vergangenheit auf den Verlust des Meereises reagiert, indem sie im folgenden Jahr an stabilere Orte zogen. Wissenschaftler sagen jedoch, dass diese Strategie nicht funktioniert, wenn der Lebensraum Meereis in einer ganzen Region betroffen ist. (mc/pg)