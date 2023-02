Klima-Tech-Startup Pelt8 sammelt 0,5 Mio Franken ein

Über SICTIC

Der Swiss ICT Investor Club (SICTIC) verbindet Investoren mit Schweizer Startups in der Start- und Frühphase der Technologie. SICTIC ist ein gemeinnütziger Verein, der eine starke Angel-Investoren-Community hat und den Dealflow und das Matchmaking von Startups und Investoren online und bei Pitching-Events organisiert. SICTIC hat Büros in Zürich, Lausanne und im Tessin. https://www.sictic.ch/



Über Pelt8

Ein “Peltat” (englisch “peltate”) ist ein schildförmiges Blatt, das mehr oder weniger rund ist und dessen Stiel an einem Punkt auf der Unterseite befestigt ist. Die Acht gilt als Glückszahl, die für Reichtum und Wohlstand steht, und ist – um 90 % gedreht – das Symbol für die Unendlichkeit.

Unser Name spiegelt unser Engagement wider, zum Aufbau einer Welt beizutragen, in der jede Organisation – privat und öffentlich – zum Fortbestand unserer Welt beiträgt.

Diese Verpflichtung wollen wir erfüllen, indem wir Wissen und Technologien für Organisationen und Gesellschaften bereitstellen, um die Ressourcen unserer Welt schneller wieder aufzufüllen, als wir sie verbrauchen können. https://www.pelt8.com/