Mehr CO₂ – vor allem aus Asien

Hamburg – Die acht Länder mit den höchsten CO₂-Emissionen haben im Jahr 1970 zusammen rund 10,5 Milliarden Tonnen des Treibhausgases emittiert. Im Jahr 2023 beträgt die Summe bereits rund 26 Milliarden Tonnen – ein Plus von 147 Prozent.

Der Blick auf die Statista-Grafik auf Basis von Daten des Joint Research Centers der Europäischen Kommission zeigt zudem, das aktuell mehrheitlich asiatische Länder am meisten Kohlendioxid ausstoßen. 1970 waren hingegen europäische Länder in der Mehrzahl.

China ist mit 13,3 Milliarden Tonnen der weltweit grösste CO₂-Emittent. Das Land hat zwar die Energiewende begonnen, baut aber Medienberichten zufolge weiter Kohlekraftwerke und exportiert diese Technologie auch in andere Länder. Gemessen an der Veränderung der Emissionen von 1990 bis 2018 hat Indien am stärksten zugelegt. In dieser Zeitspanne stieg der CO₂-Ausstoss des Landes um rund 330 Prozent – massgeblich verursacht durch das gigantische Wirtschaftswachstum. Indien ist stark mit dem Kampf gegen die hohe Armut in weiten Teilen der Bevölkerung beschäftigt, Klimaschutz hat dort nicht oberste Priorität. In den USA hat unter anderem der Transportsektor zuletzt mehr CO₂ ausgestossen, insbesondere die Emissionen durch Flugzeuge und Lkws legten in den letzten Jahren zu. (Statista/mc/pg)