Nachhaltige Fischzucht made in Switzerland

Rafz – Das Schweizer Startup Localfish AG setzt neue Massstäbe für eine lokale und sichere Lebensmittelversorgung und bietet eine zukunftsfähige Antwort auf die Herausforderungen der globalen Fischproduktion.

«Unser Ziel ist es, den Menschen Fischgenuss zu ermöglichen über eine lokale und sichere Produktion – ohne Antibiotika, Rückstände von Mikroplastik oder anderen Schadstoffen. Das Konzept von Localfish schützt die Umwelt und unsere Gesundheit – mit minimalem CO2-Fussabdruck und maximaler Rücksicht auf die Natur», sagt Thomas Adler, CEO der Localfish AG. Das Unternehmen spart Ressourcen durch geschlossene Kreislaufsysteme und gewährleistet Tierschutz in einer Umgebung, die dem natürlichen Habitat der Fische nachempfunden ist. Gezüchtet werden Schweizer Egli, Zander und Wels.

Das Unternehmen hat innerhalb von drei Jahren bereits vier nachhaltige Indoor Aquafarmen in Betrieb genommen, mit einer aktuellen Produktionskapazität von 350 Tonnen lokalem Fisch. Die Farmen arbeiten mit geschlossenen Kreislaufsystemen, die wassereffizient und umweltschonend sind. 99.5% des Wassers verbleiben im Kreislauf, das durch eine patentierte Filtrationstechnologie natürlich gereinigt wird. Neben der CO2-neutralen Produktion wird auch die Zero-Waste-Philosophie konsequent umgesetzt. Abfallprodukte werden zu hochwertigem Tierfutter verarbeitet, wodurch 100% der Fische verwertet werden.

Direktlieferungen nach Hause

Bisher konnten Konsumentinnen und Konsumenten die Produkte als ganze Fische, Filets oder Knusperli bei Grosshändlern, ausgewählten Gastronomen sowie Detailhändlern beziehen. Ab sofort kann direkt auch über den Localfish Online-Shop bestellt werden. «Wir liefern als Produzent direkt nach Hause – unter strenger Einhaltung der Kühlkette. Damit garantieren wir konsequent die Frische des Produkts und reduzieren unnötige Transportwege drastisch. Heute werden in der Schweiz jährlich 75’000 Tonnen Fisch konsumiert. Davon werden leider 97% importiert, mit einer durchschnittlichen Distanz von 8000 Kilometern», sagt Adler.

Crowdinvesting-Kampagne

Zeitgleich mit der Online-Shop-Eröffnung startet Localfish eine Crowdinvesting-Kampagne auf Conda. Nebst Grossinvestoren hat auch die breite Öffentlichkeit die Möglichkeit, in eine bessere, umweltfreundliche Nahrungsmittelproduktion und in eine innovative Lebensmittelversorgung zu investieren. Das Kapital soll in die Entwicklung zusätzlicher Indoor-Aquafarmen investiert werden, unter anderem in eine innovative Salzwasseranlage für die nachhaltige Zucht von Salzwasserfischen. (pd/mc/pg)