Neustark sichert sich 69 Mio Dollar Wachstumsfinanzierung

Bern – Neustark, eine in der Schweiz ansässige Anbieterin von Carbon Removal, hat in einer Finanzierungsrunde 69 Millionen US-Dollar aufgebracht. Dies untermauert deren rasante Skalierung auf dem Markt für CO2-Entfernung. Die Wachstumsfinanzierungsrunde wurde von Decarbonization Partners, einer Partnerschaft zwischen BlackRock und Temasek, angeführt. Die Investition wird Neustarks kontinuierlichen Wachstumskurs stärken und das Unternehmen dabei unterstützen, im Jahr 2030 eine Million Tonnen CO2 dauerhaft aus der Luft zu entfernen.

Blume Equity, ein Wachstumsinvestor für Climate-Tech, beteiligte sich ebenfalls an der Runde. Die neuen Investoren ergänzen die bestehenden Investoren von Neustark, die alle ihre Unterstützung fortsetzen: Holcim, Siemens Financial Services, Verve Ventures und ACE Ventures. Darüber hinaus hat sich die UBS mit einer Fremdfinanzierung an der Runde beteiligt. Mit Holcim hat Neustark ausserdem eine strategische Zusammenarbeit, um ihre Technologie zur CO2-Entfernung weltweit an Holcim-Standorten auszurollen; so können die Partner kreislauffähige und emissionsarme Baulösungen ermöglichen.

Die Schweizer Carbon-Removal-Spezialistin hat eine IP-geschützte Technologie entwickelt, welche die dauerhafte Entfernung von Kohlendioxid aus der Atmosphäre ermöglicht, indem sie CO2 an der Quelle abscheidet und es dann in einem Mineralisierungsprozess in mineralischen Abfallströmen wie Abbruchbeton bindet. (mc/pg)