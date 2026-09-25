sgv: Ständerat will das Schweizerkreuz klar schützen – Jetzt muss der Bundesrat rasch handeln

Bern – Stellungnahme des Schweizerischen Gewerbeverbandes sgv: Der sgv begrüsst die deutliche Annahme der von seinem Präsidenten und Ständerat Fabio Regazzi eingereichten Motion «Schweizer­kreuz nur für in der Schweiz fabrizierte Produkte» im Ständerat. Das ist ein starkes und deutliches Signal an den Bundesrat: Er muss rasch handeln und die Praxis­ände­rung rückgängig machen. Den Entscheid seiner Behörde gilt es zu korrigieren und die weitere Erosion des Werts des Schwei­zer­kreuzes zur Stärkung der KMU aufzuhalten.

Das Schweizerkreuz soll für Produkte stehen, die in der Schweiz hergestellt werden. Das ist die klare Haltung des Ständerats. Mit der Annahme der Motion mit 32:5 Stimmen von Ständerat und sgv-Präsident Fabio Regazzi hat die kleine Kammer am Donnerstag ein sehr deutliches Signal gesetzt.

«Das ist ein positives Zeichen für uns Unternehmer, aber auch für den ganzen Wirtschaftsstandort Schweiz und für alle Schweizerinnen und Schweizer», sagt Silvan Lämmle, CEO und Mitinhaber der Lämmle Chemicals AG.

Motionär Fabio Regazzi zeigt sich erleichtert. Die Ständerätinnen und Ständeräte hätten sich klar für den Wirtschaftsstandort Schweiz entschieden und wollten die Unternehmen schützen, die hier produzieren. «Wo Schweiz draufsteht, muss auch Schweiz drin sein.» Damit werde die frühere Praxis gestärkt, wonach das Schweizerkreuz für Produkte stehen soll, die tatsächlich in der Schweiz fabriziert werden.

Für den sgv ist klar: Forschung und Innovation aus der Schweiz sollen sichtbar sein und Wert haben. Dafür braucht es aber keine Verwässerung des Schweizerkreuzes zugunsten von Unternehmen, die ihre Produkte im Ausland herstellen. Denn wer in der Schweiz produziert, trägt auch hier Verantwortung.

«Wer in der Schweiz produziert, übernimmt auch hier Verantwortung – für Arbeitsplätze, Ausbildung, Investitionen und industrielles Know-how», sagt Urs Furrer, Direktor des Schweizerischen Gewerbeverbands sgv. «Gerade für KMU ist die Verbindung von Entwicklung und Produktion zentral. Hinweise auf Swiss Design und Swiss Research sollen auf im Ausland hergestellten Produkten ausgelobt werden dürfen, wenn sie zutreffend sind. Aber das Schweizerkreuz muss in der Schweiz bleiben. Es muss den Schweizer Produktionsbetrieben vorbehalten bleiben.»

Nun ist der Nationalrat als Zweitrat am Zug. (pd/mc)