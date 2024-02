CH-Eröffnung: Auf Erholungskurs – US-Jobdaten im Fokus

Zürich – Die Schweizer Aktienbörse setzt am Freitag im frühen Geschäft zu einer Erholung an und legt deutlich zu. Händler verweisen auf positive Vorgaben aus den USA. Dort hatten sich die Kurse dank guter Ergebnisse und schwacher Daten vom Arbeitsmarkt klar vom Vortageskursrückgang erholen können. Am Tag zuvor hatte die US-Notenbank signalisiert, dass es für eine Zinssenkung im März zu früh sein könnte. Zudem gab es nachbörslich positive Daten der beiden Technologieriesen Amazon und Meta, während Apple leicht enttäuschten. Erste nachbörsliche Reaktionen waren bei Amazon und Meta positiv, bei Apple verhalten.

Für den weiteren Tagesverlauf dürften die US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag entscheidend sein. Die Daten sind wichtig für den geldpolitischen Kurs der US-Notenbank Fed. Eine schwache Zahl dürfte die Tauben des Fed wiederbeleben, heisst es in einem Kommentar von Swissquote. Und sie geben einen Hinweis darauf, wann die erhofften Zinssenkungen denkbar werden. Dass der SMI doch noch mit einem Wochengewinn abschliesst, ist hingegen eher unwahrscheinlich. Der Leitindex steht aktuell um 130 Punkte oder etwa 1,1 Prozent im Minus.

Der SMI notiert um 09.20 Uhr um 0,42 Prozent höher bei 11’261,19 Punkten. Der 30 Titel umfassende SLI gewinnt 0,55 Prozent auf 1807,12 und der breite SPI 0,43 Prozent auf 14’713,68 Zähler. 26 der 30 SLI-Werte legen zu und drei geben nach. Lindt & Sprüngli PS sind unverändert.

Gefragt sind Lonza (+3,3% auf 441,80 Fr.). Sie setzen mit dem Rückenwind positiver Analystenkommentare die Erholung seit Jahresanfang fort. Die Deutsche Bank hat den Pharmazulieferer auf «Buy» von «Hold» hochgestuft und JPMorgan hat das Kursziel auf 500 von 450 Franken angehoben.

Die Aktien von Julius Bär (+3,9%) knüpfen an die Gewinne vom Vortag an, als die Aktien zeitweise mit einem Kurssprung auf den Führungswechsel reagiert hatten. Zum Schluss blieb allerdings nur ein bescheidenes Plus von 0,9 Prozent.

Die Anteile von Sandoz (+1,2%) holen einen Teil des Vortagesverlustes auf. Logitech (+1,7%), AMS Osram (+1,6%) und VAT (+0,3%) notieren ebenfalls höher. Ihnen dürften die Vorgaben von der US-Technologiebörse Nasdaq etwas Unterstützung verleihen, heisst es.

Die Anteile der UBS (+1,0%) setzen ebenfalls zu einer Gegenbewegung an nach dem Kurseinbruch vom Vortag (-3,4%) etwas fester. Sie waren im Sog eines schwachen Ergebnisses der französischen Konkurrentin BNP unter Druck geraten.

Swatch (+0,4%) machen anfängliche Einbussen wett. Zunächst belastete eine Abstufung auf «Underperform» von «Neutral» durch die Bank of America. Aber die Aktie habe schon so viel Negatives eingepreist, erklärt ein Händler die Kehrtwende.

Am breiten Markt brechen die Aktien von Lem (-7,7%) nach einer Prognosekürzung ein. (awp/mc/pg)

