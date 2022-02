CH-Verlauf: Etwas schwächer – Vorsicht vor US-Jobdaten

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Freitagvormittag etwas schwächer. Nach einem festeren Start ebbten die Anschlusskäufe ab. Die Anleger seien vorsichtig nach den jüngsten Kurskapriolen und vor den US-Jobdaten, heisst es am Markt. Man sei zwar erleichtert, dass nach dem Kursbeben, das der US-Technologiekonzern Meta am Vortag an der Wall Street ausgelöst hatte, nun der Online-Riese Amazon nachbörslich positiv überrascht habe. Dies habe zu einer Beruhigung beigetragen. Doch für einen generellen Stimmungsumschwung genüge dies wohl nicht. Denn auch die zunächst deutlich höher gehandelten US-Aktien-Futures notierten nun wieder klar unter den Tageshöchstwerten. Die Wochenbilanz dürfte einmal mehr auch davon anhängen, wie die US-Arbeitsmarktdaten an den Börsen aufgenommen werden. Denn diese fliessen in die Entscheidungen der Notenbanker mit ein.

Dass es nach der jüngsten Marktkorrektur nicht gleich wieder zu einer Gegenbewegung gekommen sei, zeige, dass sich etwas grundsätzlich geändert habe. Die Zinsen seien klar am Steigen. Und nachdem falkenhaften Äusserungen der Europäischen Zentralbank (EZB) sei die Geldpolitik erst recht in den Fokus der Anleger gerückt. Die EZB hatte am Vortag wegen der anhaltend hohen Inflation das Tor für eine geldpolitische Straffung ebenfalls geöffnet und damit die Anleger erschreckt. Die EZB könnte wohl bereits im Herbst die Zinsen anheben, heisst es.

Der SMI notiert nach einem Tageshoch auf 12’305 Punkten um 11.10 Uhr um 0,04 Prozent leichter auf 12’228,78 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, sinkt um 0,19 Prozent auf 1951,29 und der breite SPI 0,07 Prozent auf 15’477,33 Zähler. Von den 30 SLI-Titeln legen 14 zu und 16 geben nach.

An der Spitze der Gewinner stehen die Aktien von Temenos (+1,2%), die damit allerdings nur einen Teil der Vortageseinbusse von 3,2 Prozent aufholen. Mit Logitech (+0,8%) folgt ein weiterer Technologiewert. Händler verweisen darauf, dass sich US-Technologiebörse Nasdaq nach dem Vortageseinbruch etwas erholen dürfte.

Fester gehandelt werden zudem Swisscom (+0,8%), die den Aufwärtstrend, der am Vortag nach der Bilanzvorlage eingesetzt hatte, fortschreiben. Auch Novartis (+1,0%) gewinnen erneut hinzu. Dagegen erklären die Händler die Kursanstiege bei Alcon, Givaudan, Straumann, Lonza und Schindler von 0,8 bis 0,3 Prozent mit einer technischen Erholung von den Vortagesverlusten.

Dies dürfte auch auf die Papiere des Pharmariesen Roche (+0,2%) zutreffen. Am Vortag war der «Bon» nach der Bilanzpräsentation unter Druck geraten. Das Ergebnis sei enttäuschend, hiess es.

Dagegen ermässigen sich die Anteilscheine von ABB (-0,5%) erneut. Auch das am Vortag veröffentlichte Ergebnis des Elektrokonzern war am Markt als ungenügend taxiert und mit Abgaben quittiert worden.

Am Ende der Kurstafel stehen Finanzwerte wie Swiss Re (-2,2%), Swiss Life (-1,1%), Zurich (-0,7%) und UBS (-0,9%), die sich zuletzt aufgrund der Aussicht auf höhere Zinsen ganz gut geschlagen hatten. Unter Druck stehen auch Holcim (-1,4%). Berenberg hat die Empfehlung für den Titel des Zementkonzerns auf «Sell» von «Hold» und das Kursziel auf 43 von 56 Franken herabgesetzt.

Auf den hinteren Rängen fallen Meyer Burger (+4,1%), Idorsia (+2,4%) und Swissquote (+2,9%) positiv auf. Dabei handle es sich aber auch nur um eine Gegenbewegung auf die Vortagesverluste, heisst es.

Schwächere Kurse gibt es bei den Aktien der Graubündner Kantonalbank (-0,3%) und dem Komponentenherstellers Lem (-2,4%), steigende bei den Papieren des Industrieunternehmens Bystronic (+0,3%). Die drei Firmen haben heute Zahlen veröffentlicht. (awp/mc/pg)

SIX Swiss Exchange

Aktueller Stand SMI bei Google