CH-Eröffnung: Aufwärtstrend hält an – Gut laufende Handelsgespräche

Zürich – Die Schweizer Börse knüpft am Freitag an den Aufwärtstrend der Vortage an und tendiert auf breiter Front etwas fester. Die Gewinne hielten sich laut Händlern aber in Grenzen, weil die Risikoneigung vor dem Wochenende eher gering ist. Die Hoffnungen auf Fortschritte bei den Handelsgesprächen zwischen den USA und China sowie auf einen Kompromiss im Brexit-Streit sorgten aber grundsätzlich für eine positive Stimmung an den Finanzmärkten, heisst es.

Die Verhandlungen liefen „wirklich gut“, hatte Trump am Donnerstagabend gesagt, ohne konkreter zu werden. Nach einer angedeuteten Annäherung zwischen Grossbritannien und Irland im Brexit-Streit ist auch die Hoffnung auf einen Kompromiss am Markt aufgekeimt.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 09.20 Uhr 0,18 Prozent höher bei 9’920,75 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) steigt 0,30 Prozent auf 1’513,07 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,13 Prozent auf 12’069,55 Punkte. Von den 30 wichtigsten Aktien ziehen 23 an und sieben geben nach.

Stark nachgefragt sind die Aktien von SGS. Die Aktien des Inspektionskonzerns steigen nach der Aufstufung auf „Buy“ von „Hold“ durch die Bank Vontobel um 3,3 Prozent. SGS dürfte dank einer Reihe interner Massnahmen und Veränderungen die Ausgangsposition gestärkt haben und die Rentabilität steigern können, heisst es in dem Kommentar.

Dagegen fallen Vifor mit einem Minus von 3,6 Prozent auf. Baader Helvea-Analyst Bruno Bulic verweist auf zwei „hochriskante“ klinische Studien, die im vierten Quartal 2019 eintreffen sollen. Bei erfolgreichem Ausgang dürften die Vifor-Aktien um 4 bis 5 Prozent ansteigen, bei negativem Ausgang könnten sie 1 bis 2 Prozent nachgeben. Die Vifor-Akten haben allerdings im laufenden Jahr rund 50 Prozent an Kurswert gewonnen.

Am breiten Markt sind Dufry (+2,4%) zudem gefragt, nachdem der Reisdetailhändler mit einem positiven Steuereffekt in der Rechnung 2019 von 40 bis 50 Millionen Franken rechnet. Das sei ein willkommener Geldsegen, kommentiert die ZKB. (awp/mc/pg)

SIX Swiss Exchange

Aktuelle SMI-Entwicklung bei Google