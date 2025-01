CH-Eröffnung: Aufwärtstrend setzt sich fort

Zürich – An der Schweizer Aktienbörse geht es zum Wochenschluss weiter nach oben. Positive Vorgaben aus den USA und aus Asien stimmten die Anleger kauffreudig, heisst es am Markt. Die Anleger wetteten weiter auf den Trump-Trade. Der neue US-Präsident hatte Deregulierungen und Steuererleichterungen für in den USA produzierende Unternehmen angekündigt und tiefere Zinsen sowie niedrigere Ölpreise gefordert.

Wie lange diese Euphorie noch anhält, sei ungewiss, heisst es weiter. Nach der jüngsten Gewinnserie am Markt wäre eine Konsolidierung kaum überraschend, heisst es weiter. Zudem könnten die Marktteilnehmer vor den geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed am kommenden Mittwoch und der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag einen Gang zurückschalten. Dabei wird vom Fed eine «Zinspause» und von der EZB eine weitere Zinssenkung erwartet.

Der Leitindex SMI notiert um 09.20 Uhr 0,38 Prozent höher bei 12’311,72 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gewinnt 0,43 Prozent hinzu auf 2041,94 und der breite SPI 0,41 Prozent auf 16’403,34 Zähler. Im SLI überwiegen die Gewinner (21) die Verlierer (9).

Im Fokus stehen die Aktien von Givaudan (-1,0%). Der Duft- und Aromenhersteller im Geschäftsjahr 2024 deutlich mehr umgesetzt und die Profitabilität gesteigert. Der Gewinn stieg erstmals auf über eine Milliarde Franken. Am Markt ist von Gewinnmitnahmen und einer gewissen Dividendenenttäuschung die Rede.

Stark im Aufwind sind Swatch (+3,7%) und Richemont (+2,3%). Händler verweisen auf das Ergebnis von Burberry. Das Luxushaus habe klar besser abgeschnitten als erwartet, heisst es am Markt.

Verluste gibt es neben Givaudan auch bei den Finanzwerten Swiss Re, Swiss Life und Zurich sowie Partners Group und Julius Bär. Die Abschläge halten sich mit bis zu 0,4 Prozent in Grenzen.

Auf den hinteren Rängen stechen Emmi (+4,3%) und Pierer Mobility (+7,8%) positiv auf. Während es beim Milchverarbeiter die Zahlen sind, sorgen bei dem Zweiradhersteller Finanzierungsangebote für steigende Kurse.

Die Aktien von Swiss Steel brechen um fast die Hälfte ein. Das finanziell schwer angeschlagene Unternehmen will sich von der Börse zurückziehen. (awp/mc/pg)

