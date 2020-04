CH-Verlauf: Konjunktursorgen drücken auf Aktienkurse und Stimmung

Zürich – An der Schweizer Börse hat sich am Mittwoch nach einem gut gehaltenen Start eine schwächere Tendenz durchgesetzt. Die Anleger seien verunsichert wegen der Folgen der Corona-Pandemie für die Entwicklung der Weltwirtschaft und neigten daher dazu, ihr Risiko etwas zu reduzieren, heisst es am Markt. Daher stünden zyklische Titel und Finanzwerte verstärkt unter Druck. Dagegen würden die als wenig konjunkturanfällig geltenden Schwergewichte eher gesucht.

Die pessimistische Konjunktur-Prognose des Internationalen Währungsfonds (IWF) vom Vortag habe die Stimmung doch merklich getrübt, meinte ein Händler. Daran ändere auch nicht viel, dass es in einigen Ländern demnächst zu einer Lockerung der Lockdown-Massanahmen kommen dürfte. Mit bangen Blicken würden daher die Firmenabschlüsse und die Konjunkturzahlen abgewartet. Am frühen Nachmittag werden in den USA die Detailhandelsumsätze im März und ein konjunktureller Frühindikator für den Grossraum New York im April veröffentlicht. Am Abend legt zudem die US-Notenbank Fed ihren Konjunkturbericht, das „Beige Book“, vor. Auch publizieren die Banken Citigroup, Goldman Sachs und die Bank of America im Laufe des Tages ihre Quartalsergebnisse.

Der SMI notiert um 11.00 Uhr um 0,80 Prozent tiefer auf 9’462,39 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Akten enthalten sind, sinkt um 1,26 Prozent auf 1’381,03 und der breit gefasste SPI 0,70 Prozent auf 11’606,90 Zähler. 26 SLI-Werte geben nach, drei legen zu und einer ist unverändert.

Stark unter Druck stehen einmal mehr die volatilen AMS (-5,4%). Gewinnmitnahmen nach den jüngsten Kursanstiegen und eine Meldung, dass AMS Osram-Aktien dem Hedgefonds Sand Grove Osram-Aktien zu einem weit über den aktuellen Notierungen liegenden Kurs abgekauft haben soll, belasteten den Titel laut Händlern stark.

Temenos verlieren 5,0 Prozent. Einige Analysten haben ihre Schätzungen nach dem Quartalsbericht, den der Softwarehersteller am Dienstag veröffentlicht hat, gesenkt.

Unter Abgaben leiden zudem die Versicherer Swiss Re (-2,4%), Swiss Life (-2,4%) und Zurich (-1,7%). Händler verweisen auf den hohen Bestand an Unternehmensanleihen, den die Versicherer in ihren Depots halten und die in einer Rezession womöglich stärker unter Druck geraten könnten, wenn die Marktteilnehmer befürchten, dass es zu Zinsausfällen oder gar Konkursen kommen könnte.

Den Banken Credit Suisse (-2,8%) und UBS (-1,3%) sowie Julius Bär (-1,4%) machen die enttäuschenden Ergebnisse zu schaffen, die US-Konkurrenten am Vortag veröffentlicht haben. Den US-Konkurrenten drückten unter anderem hohe Rückstellungen für drohende Kreditausfälle stark auf die Ergebnisse.

Den Aktien der Zykliker Adecco (-3,4%), LafargeHolcim (-2,9%), und ABB (-2,9%) machen zunehmend Rezessionssorgen zu schaffen. Auch die Anteile der Luxusgüterhersteller Richemont (-2,2%) und Swatch (-3,0%) stehen entsprechend auf den Verkaufslisten.

Gegen den allgemein negativen Trend behaupten sich bei den Blue Chips die defensiven Pharmatitel Roche (+0,4%) sowie der Lebensmittelmulti Nestlé (+0,3%) und der Logistiker Kühne + Nagel (+0,4%).

Die PS von Schindler (unver.) trotzen dem negativen Trend ebenfalls. Händler verweisen auf den hohen Anteil des konjunkturstabilen Servicegeschäfts des Liftkonzerns.

Im breiten Markt büssen Dufry wieder 10 Prozent ein, dies nach 7 Prozent am Vortag. Der Reisedetailhändler hat seine Generalversammlung verschoben. Flughafen Zürich notieren derweil nach schwachen Passagierzahlen 4,5 Prozent tiefer. Das Passagieraufkommen am Flughafen ist im März regelrecht zusammengebrochen.

Und MCH büssen weitere 3,8 Prozent ein nach den News zur Baselworld. Dem Messebetreiber kehren immer mehr Austeller für die Basel World den Rücken zu. Fünf Uhrenhersteller wollen im April 2021 eine eigene Ausstellung in Genf machen. (awp/mc/pg)

