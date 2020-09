CH-Eröffnung: Erholung geht weiter – Novartis als Klotz am Bein

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt legt am Mittwoch im frühen Handel zu und erholt sich damit weiter vom Taucher vom Montag. Der SMI bleibt aber unter der Schwelle von 10’400 Punkten, weil ihn das Schwergewicht Novartis ausbremst. Händler begründen die insgesamt relativ gute Stimmung mit positiven Vorgaben aus den USA. Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial hatte am Vorabend nach einem verhaltenen Start in der zweiten Handelshälfte zugelegt und somit klar über dem Stand bei Börsenschluss in Europa geschlossen.

Gut kamen an der Wall Street insbesondere Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell an, wonach die US-Notenbank alles tun werde, um der Wirtschaft unter die Arme zu greifen. Händler raten gleichwohl zur Vorsicht. Die steigenden Corona-Infektionszahlen seien eine Tatsache, und die Gefahr einer zweiten Welle real, meinen sie. Die Stimmung am Markt könne daher schnell umschlagen. „Die Angst, auf dem falschen Fuss erwischt zu werden, bleibt bei den Anlegern gross“, lautet das Fazit eines Marktbeobachter.

Der SMI gewinnt gegen 09.15 Uhr 0,10 Prozent auf 10’366,04 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, steigt um 0,33 Prozent auf 1’562,23 und der breite SPI um 0,18 Prozent auf 12’885,41 Punkte. 22 der 30 SLI-Titeln legen zu.

Angeführt wird das Gewinnerfeld von AMS (+2,7%). Der Sensorenhersteller hat nach der im Juli abgeschlossenen Übernahme des deutschen Lichtkonzerns Osram mit diesem einen sogenannten Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Dies werde eine schnelle und erfolgreiche Integration ermöglichen, schrieb das Unternehmen dazu.

Mehr als 1 Prozent legen ausserdem Sonova, Logitech, Swatch, Richemont und Sika zu. Letztere profitieren von positiven Analystenkommentaren. Sika sei eine „Cash-Maschine“ und werde vermutlich weitere Firmen übernehmen können, heisst es etwa.

Am anderen Ende der Rangliste finden sich Novartis (-0,9%) wieder, nachdem sich in einem Zulassungsprozess Verzögerungen abzeichnen und Analysten den Spitzenumsatz mit dem betreffenden Mittel nun tiefer schätzen.

Verluste von 0,1 bis 0,3 Prozent erleiden ausserdem Roche, Swiss Re, Julius Bär und CS.

Am breiten Markt fallen Relief Therapeutics mit Gewinnen von über 10 Prozent auf. Der Forschungspartner der Genfer Biotechfirma hat für sein Corona-Medikament in den USA einen Zulassungsantrag eingereicht. (awp/mc/ps)

