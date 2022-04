CH-Eröffnung: Erholung nach starken Vortagesverlusten

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag mit festeren Kursen auf breiter Front in die Sitzung gestartet. Damit setzt der Leitindex SMI zu einer Gegenbewegung nach den starken Verlusten des Vortages an. Positive Vorgaben kommen von der Aufholjagd an den amerikanischen Börsen im späten Handel am Montagabend und von Kursgewinnen in China. Geprägt wird das Geschehen hierzulande aber von verschiedenen Unternehmen mit Quartalszahlen. Insgesamt bleibt die Stimmung an den Finanzmärkten fragil.

Der Krieg in der Ukraine drücke unvermindert aufs Gemüt, zumal der russische Aussenminister Lawrow vor der realen Gefahr eines dritten Weltkriegs gewarnt habe, heisst es etwa in einem Kommentar der LBBW. Auch das in China weiter um sich greifende Corona-Virus zerre an den Nerven der Marktteilnehmer. Neben Shanghai steht im Reich der Mitte nun auch Peking und die Angst vor Ausgangssperren in der Hauptstadt im Zentrum der Aufmerksamkeit.

Der SMI rückt bis um 09.15 Uhr um 0,43 Prozent auf 12’137,28 Punkte vor. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, legt 0,49 Prozent auf 1877,29 Punkte zu und der breite SPI 0,45 Prozent auf 15’613,13 Punkte. Bei den 30 Blue Chips kommen auf 25 Verlierer 5 Gewinner.

In der erweiterten Tabellenspitze sind derzeit Kühne+Nagel (+1,2%) zu finden. Mit den Ergebnissen für das erste Quartal 2022 hat der Logistiker die Erwartungen von Analysten übertroffen. Insbesondere beim EBIT und Reingewinn erwirtschaftete der Konzern deutlich mehr als erwartet. Analysten sprechen auch von einem «starken» Ergebnis und zeigen sich entsprechend von der positiven Reaktion an der Börse nicht überrascht.

Auch UBS (+0,5%) zeigen nach den Kursverlusten der vorangegangenen Handelstage eine leichte Kurserholung. Die grösste Schweizer Bank blickt auf ein erfreuliches erstes Quartal zurück. Nicht nur beim Vorsteuergewinn, auch beim Reingewinn wurden die durchschnittlichen Analystenschätzungen weit übertroffen. Damit hebe sich die Grossbank in positiver Weise von der problemgeplagten Credit Suisse und anderen europäischen Konkurrenten ab, heisst es in ersten Kommentaren. CS (+1,6%) ziehen am Berichtstag allerdings deutlicher an als UBS.

Als Dritter im Bunde der Blue Chips hat Novartis Zahlen vorgelegt, die Aktie steht derzeit 0,2 Prozent höher. Analysten zufolge bewegt sich der Gruppenumsatz des Pharmakonzerns im ersten Quartal in etwa im Rahmen der Erwartungen. Während der Umsatzbeitrag von Sandoz höher als gedacht ausfällt, bleibt jener der bedeutenderen Sparte Innovative Medicines hinter den durchschnittlichen Schätzungen zurück.

Die grössten Gewinne verzeichnen nebst CS die Aktie von Holcim (+1,8%) und Julius Bär (+1,6%).

Am Tabellenende stehen die Ex-Dividende gehandelten Swiss Life (-2,6% oder -15,60 Fr.; Dividende 25 Fr.).

Im breiten Markt gewinnen Bachem (+3,0%) nach einer Kooperation mit Eli Lilly deutlich, während jeweils nach Zahlen SIG (-2,8%) und Idorsia (-2,0%) klar nachgeben. (awp/mc/ps)

