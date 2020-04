CH-Verlauf: Hoffnungskäufe schieben SMI an – Fokus auf Bilanzsaison

Zürich – Die Schweizer Börse setzt am Dienstag nach dem langen Osterwochenende den Erholungspfad fort. Die Stimmung sei gut und werde von positiven Konjunkturzahlen aus China und der Hoffnung auf eine allmähliche Entspannung in der Corona-Krise genährt, heisst es im Markt. In China waren die Aussenhandelszahlen im März weit besser als befürchtet ausgefallen. Zudem berechtigten die neusten Zahlen zur Ausbreitung der der Corona-Pandemie zu einer gewissen Hoffnung. Die Kurven flachten ab und in einzelnen Staaten werde eine schrittweise Lockerung des Lockdown versucht.

Wenn es dabei keine Rückschläge zu verkraften gebe, könnte das zweite Halbjahr wirtschaftlich auch besser als befürchtet werden, sagte ein Händler. Dennoch dürfe keine baldige Rückkehr zu den alten „Highs“ erwartet werden. Am Nachmittag dürfte der Start in die US-Berichtsaison für Impulse sorgen. Der Reigen geht mit den Zahlen des Konsumgüter- und Pharmariesen Johnson & Johnson und der Grossbanken JPMorgan und Wells Fargo los. Am Mittwoch folgen unter anderem die Bank of America, Citigroup und Goldman Sachs. Diese dürften auch die Kurse der hiesigen Grossbanken Credit Suisse und UBS beeinflussen.

Der SMI notiert um 11.25 Uhr um 1,01 Prozent höher auf 9’548,64 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gewinnt 0,88 Prozent auf 1’399,40 und der umfassende SPI 1,20 Prozent auf 11’700,11 Zähler. 25 der 30 SLI-Werte ziehen an und fünf geben nach.

An der Spitze der Gewinner stehen die Aktien von AMS (+6,4%). Die Anteile des Sensorenherstellers profitieren laut Händlern von umfangreichen Deckungskäufern. Die Anleger glaubten nun stärker an eine erfolgreiche Umsetzung der Übernahme des Leuchtenhersteller Osram als noch vor kurzem und dadurch hätten auch die Befürchtungen deutlich nachgelassen, dass die Banken die Aktien, die sie im Rahmen der Kaptalerhöhung nicht hätten platzieren können, einfach „verramschen“ wollten.

Ebenfalls gefragt sind Papiere mit einem defensiven Einschlag wie Lonza (+2,6), Roche (+2,3%), Vifor Pharma (+2,2%), Sonova (+2,1%) und Nestlé (+1,6%).

Lonza hat den Rückschlag des „Corona-Crashs“ praktisch wieder wettgemacht und weist seit Jahresanfang ein Plus von 15 Prozent auf. Händler sprechen dabei auch von Käufen vor dem Quartalsbericht, der am Freitag erwartet wird. Lonza könnte ausserdem als Wirkstoffhersteller für Medikamente auch als Gewinner aus der aktuellen Krise hervorgehen, wenn das Unternehmen bei der Herstellung eines Impfstoffes um Zuge käme, heisst es weiter.

Weniger gefragt sind dagegen Finanzwerte wie die beiden Grossbanken CS (-0,5%) und UBS (-0,9%). Mit Alcon (-1,5%) steht zudem auch ein Titel aus dem Gesundheitsbereich etwas unter Druck.

Die Aktien von Temenos (-1,0%) holen die anfänglich hohen Verluste zu einem Grossteil auf. Der Hersteller von Banken-Software sieht das Geschäft durch die Corona-Krise negativ beeinflusst. Temenos hat im ersten Quartal weniger Umsatz und Gewinn erzielt und senkt die Prognose.

Julius Bär steigen um 0,8 Prozent. Der Vermögensverwalter verschiebt die Generalversammlung und will die Dividende aufteilen. Der Verwaltungsrat habe diese Entscheidung trotz einer im ersten Quartal 2020 erzielten „robusten finanziellen Performance“ und einer „unverändert soliden Kapital- und Liquiditätsausstattung“ getroffen, teilte die Bank mit.

Aktien zyklischer Firmen wie ABB (-0,1%), Sika (+0,3%) und Adecco (+0,4%) sind insgesamt wenig verändert. Schindler aber steigen um 3,1 Prozent.

Am breiten Markt fallen erneut Evolva (+13%) positiv auf. Der Aktienkurs des Herstellers von Nahrungsergänzungsmitteln hat am vergangenen Donnerstag schon um einen Fünftel zugelegt. Händler sprechen von spekulativen Käufen.

Gefragt sind auch GAM (+1,5%). Der Assetmanager hat die verwalteten Vermögen im ersten Quartal 2019 insgesamt zwar wieder etwas gesteigert, verzeichnet aber weitere Geldabflüsse im Investment Management und will daher den Sparkurs forcieren.

Die Aktien von SIG (-3,9%), Sunrise (-4,7%), VZ (-0,8%) und Bossard (-1,9%) werden ex-Dividende gehandelt. (awp/mc/ps)

