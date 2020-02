CH-Eröffnung: Erholung setzt sich fort – SGS fallen nach Platzierung

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich am Dienstag freundlich. Unterstützt von guten Vorgaben aus dem Ausland ziehen die Kurse auf breiter Front an. Die Sorgen um das Coronavirus hätten etwas nachgelassen, heisst es am Markt. Ausgeräumt seien sie allerdings nicht. „Aber die Anleger wagen sich wieder etwas weiter aus der Deckung“, sagt ein Händler. Allerdings sei weiterhin Vorsicht angesagt. Da viele Unternehmen in China ihre Produktion wegen des Virus unterbrochen haben, befürchten die Marktteilnehmer spürbar negative Folgen für die Wirtschaft.

Die Zahl der von China bestätigten Infektionen und Todesfälle durch das Coronavirus nimmt derweil weiterhin sprunghaft zu. Die Zahl der Infektionen stieg um 3’225 auf 20’438 Fälle. Die Zahl der Todesopfer nahm um 64 auf 425 zu. Chinesische Experten rechnen erst in etwa zwei Wochen mit dem Höhepunkt der Infektionswelle.

Der Leitindex SMI notiert um 09.20 Uhr mit 10’740,07 Punkten um 0,70 Prozent höher. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Werte enthalten sind, gewinnt 0,72 Prozent auf 1’644,69 und der umfassende SPI 0,58 Prozent auf 12’990,85 Zähler. Von den 30 SLI-Titeln ziehen 28 an und zwei fallen.

Deutlich unter Druck stehen einzig die Aktien von SGS (-5,0% auf 2’591 Fr.). Die Familie von Finck hat 960’000 Aktien oder 12,7 Prozent des Warenprüfkonzerns zu 2’425 Franken je Aktie über die Grossbank Credit Suisse verkauft. Die deutsche Industriellenfamilie hält nach dieser Platzierung noch rund 3 Prozent an SGS. Händler sprechen von einer günstigen Einstiegsgelegenheit. Der Kurs löst sich denn auch rasch vom Tagestief bei 2’550 Franken.

Leicht im Minus sind zudem die PS von Schindler (-0,1%).

Auf der anderen Seite gewinnen AMS 1,8 Prozent. Damit macht der Chiphersteller den Vortagesabschlag mehr als wett.

Zu den grössten Gewinnern zählen auch die Anteile des Pharmazulieferers Lonza (+1,8%).

Die Titel von Julius Bär rücken um 0,9 Prozent vor. Der Kurs des Vermögensverwalters war am Montag nach der Bilanzvorlage um 3,5 Prozent gefallen. Die Titel der Grossbanken Credit Suisse (+0,6%) und UBS (+0,5%) ziehen ebenfalls an.

Von den drei Schwergewichten steigen Roche um 1,1 Prozent, Novartis um 0,6 Prozent und Nestlé um 0,5 Prozent.

Die Aktien von Kühne+Nagel gewinnen 1,2 Prozent auf 155,70 Franken. Die Bank of America Merrill Lynch hat laut Händlern die Abdeckung des Logistikkonzerns mit der Empfehlung „Buy“ und dem Kursziel 190 Franken wieder aufgenommen. Die Aktie hatte am Montag 1,4 Prozent auf 153,80 Franken eingebüsst. (awp/mc/ps)

