CH-Verlauf: Weiter leicht freundlich – Enge Bandbreite bei Einzeltiteln

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Dienstag mit leicht höheren Kursen eröffnet, aufgrund mangelnder Anschlusskäufe aber schnell etwas an Dynamik verloren. Zwei Stunden nach Eröffnung notiert der Leitindex SMI knapp in der Pluszone, ist im Tagestief aber schon ganz leicht ins Minus gefallen. Grundsätzlich sei die Stimmung aber wieder deutlich besser als noch vor ein paar Tagen, heisst es im Handel. Vor allem die jüngste Steuersenkung auf Aktiengeschäfte in China habe sich positiv auf die internationalen Märkte ausgewirkt.

«Anleger hoffen nun auf die Entschlossenheit der chinesischen Regierung, die eigene Wirtschaft stärker zu stützen», sagte ein Händler und drückte damit die Hoffnung vieler Anlegerinnen und Anleger aus. Aber auch die Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell letzte Woche am Notenbank-Meeting von Jackson Hole hätten zu einer gewissen Beruhigung beigetragen. Nun warte man aber gespannt auf den am Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktbericht. Allzu starke Zahlen könnten dabei ein nächster Störfaktor sein: «Starke Beschäftigungszahlen könnten den Fed-Falken wieder Auftrieb geben», meinte jedenfalls ein Handelsstratege.

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt kurz vor 11 Uhr 0,15 Prozent auf 11’049,46 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, avanciert um 0,09 Prozent auf 1733,19 und der breite SPI um 0,16 Prozent auf 14’562,19 Punkte. Von den 30 Blue Chips legen zur Berichtszeit 16 zu und 14 büssen an Wert ein, im frühen Handel hatten nur zwei Titel zur Schwäche geneigt.

Die Bandbreite bei den einzelnen Titeln ist allerdings relativ eng und geht lediglich von +1,3 bis -1,5 Prozent. Dies dürfte auch auf den Mangel an kursbewegenden News zurückzuführen sein. Am ehesten Newsfluss gibt es von Roche (GS +0,2%). Der Basler Pharmakonzern hat die EU-Zulassung für spinale Muskelatrophie (SMA) bei Neugeborenen und eine subkutane Tecentriq-Zulassung in Grossbritannien vermeldet. Die beiden anderen Schwergewichte Nestlé (+0,4%) und Novartis (+0,1%) bewegen sich kursmässig in die gleiche Richtung.

Neben Roche hat sich auch noch Kühne+Nagel (+0,7%) verlauten lassen. Der Logistik-Konzern aus Schindellegi hat einen finanziell nicht näher bezifferten Grossauftrag im Bereich nachhaltige Energie erhalten. Noch etwas fester zeigen sich bei den Blue Chips aktuell Givaudan (+1,3%) und Alcon (+0,9%).

Am Schluss der Tabelle sind weiterhin Adecco (-1,5%) und UBS (-1,1%) zu finden. Die beiden Titel sind die Gewinner der letzten vier Wochen, entsprechend dürfte es sich vor allem um Gewinnmitnahmen handeln. Die UBS wird ausserdem am kommenden Donnerstag ihr erstes Quartalsergebnis nach der Fusion mit der Credit Suisse und wohl auch das Schicksal der ehemals zweitgrössten Schweizer Bank bekannt geben.

Etwas mehr los ist im Bereich der Small- und Midcaps, wo diverse Firmen ihre Halbjahreszahlen bekannt gegeben haben. Dazu gehört etwa der Flughafen Zürich (+1,8%), dessen Aktien gesucht sind. Analysten zeigen sich in ersten Kommentaren vor allem von der Entwicklung im Nicht-Fluggeschäft und der Gewinnentwicklung positiv überrascht.

Noch deutlich stärker nach oben geht es allerdings – ebenfalls nach Zahlen – für das Medienhaus TX Group (+9,4%) und die Messegruppe MCH (+6,3%). Bei TX sei das Betriebsergebnis besser als erwartet ausgefallen, hiess es in ersten Analystenkommentaren, wobei vor allem auf das schnelle Wachstum und die Margensteigerung bei TX Markets verwiesen wurde.

Ebenfalls Semterzahlen veröffentlichten LUKB (-0,5%), Investis (unv.), Pierer Mobility (-1,1%) und Vaudoise (+0,5%). News gab es auch vom Asset Manager GAM (+3,1%). Nachdem seit letztem Donnerstag bekannt ist, dass das Angebot der britischen Liontrust gescheitert ist, hat sich der GAM-Verwaltungsrat mit den Liontrust-Konkurrenten Newgame auf eine sofortige kurzfristige Finanzierung von 20 Millionen Franken geeinigt. (awp/mc/ps)

